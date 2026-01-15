인천 제3연륙교 명칭 '청라하늘대교'…서구·중구 '화합' 의미

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천 영종도와 육지를 잇는 세번째 교량인 제3연륙교의 명칭이 '청라하늘대교'로 최종 결정됐다.

15일 인천시에 따르면 국토교통부 산하 국토지리정보원은 전날 국가지명위원회를 열어 인천 제3연륙교 명칭과 관련한 인천 중구의 재심의 청구를 받아들이지 않고 인천시가 기존에 결정한 명칭을 확정했다. 이로써 제3연륙교는 개통 9일 만에 공식 이름을 갖게 됐다

국가지명위는'청라하늘대교'가 지역 간 상생과 화합의 의미를 담은 명칭으로 가장 적절하다고 판단했다. 청라하늘대교는 서구의 '청라'와 중구의 '하늘'을 결합한 명칭으로, 두 지역의 정체성과 상징성이 함께 반영됐다.

인천 제3연륙교. 포스코이앤씨 제공

앞서 인천시는 지난해 11월 지명위원회에서 영종도(중구)와 청라(서구)를 연결하는 인천 제3연륙교의 명칭을 청라하늘대교로 정한 바 있다. 하지만 중구는 인천의 상징성과 대표성을 담아 '인천국제공항대교'로 해달라며 국가지명위원회에 재심의를 청구했다. 당시 서구는 수용 입장을 밝혔다.

이번 국가지명위원회의 결정에 중구는 유감을 표명하면서도 수용했다.

김정헌 중구청장은 "청라하늘대교는 영종국제도시의 정체성과 위치적 특성을 전혀 고려하지 않았다"며 "이는 한쪽의 지역명을 반영해 불필요한 지역 갈등을 초래한 이름"이라고 밝혔다. 다만 "법적으로 국가지명위원회의 결정을 번복할 수 없다는 점을 고려해 이번 사안을 겸허히 받아들이겠다"고 말했다.





영종도와 육지를 잇는 3번째 교량인 제3연륙교는 길이 4.68㎞, 폭 30m(왕복 6차로)의 교량으로 지난 5일 개통했다. 그동안 통행료가 무료였으나 15일부터는 소형차 기준 2000원의 통행료가 부과된다.





