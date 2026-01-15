GS25, PB라면 '오모리' 시리즈 일본 돈키호테 수출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내서 누적 1억개 팔린 베스트셀러

일본 돈키호테 485점서 판매



GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 일본 대표 버라이어티숍 돈키호테 매장에 수출 품목을 확대한다고 15일 밝혔다.

앞서 지난해 수출한 GS25의 자체브랜드(PB)와 차별화 상품이 돈키호테 매장에서 조기 완판되는 등 기대 이상의 호응을 얻은 결과다. 이에 따라 GS25의 PB 라면인 오모리김치찌개라면, 오모리김치즈볶음면 등 '오모리' 시리즈가 추가 수출 품목으로 선정됐다. 글로벌 시장에서 확산하고 있는 K라면 열풍 등이 이번 수출 성사의 주요 배경으로 작용했다고 회사 측은 설명했다.

일본 버라이어티숍 돈키호테에 수출한 GS25의 자체브랜드(PB) 라면 '오모리' 시리즈. GS리테일 제공

오모리 시리즈는 2014년 말 첫 출시 이후 누적 판매량 1억개를 넘어섰다. 출시 이래 제조사 브랜드(NB) 라면을 제치고 줄곧 용기면 최상위권 자리를 지키고 있다.

김치를 활용한 차별화된 레시피 등으로 해외시장에서도 이미 흥행몰이에 성공하고 있다. GS25는 오모리 시리즈를 미국, 영국, 호주 등에 수출하고 있으며, 이번 일본 돈키호테 입점으로 해외 수출국이 총 32개국으로 확대됐다.

GS25의 오모리 시리즈는 일본 돈키호테 전국 485점에 입점한다. 오모리 시리즈를 활용한 차별화 마케팅 등도 선보일 계획이다. 양사는 PB 라면에 이은 신규 품목 수출에 대한 논의도 진행 중이다.

앞서 GS25는 2017년 2억원 규모의 해외수출을 시작으로 2020년 '300만불 수출의 탑', 2022년 '700만불 수출의 탑' 수상에 이어 지난해에는 '1000만불 수출의 탑'을 수상했다.





또 베트남(407점)과 몽골(283점)에 매장이 진출했고 올해 글로벌 700호점 돌파 내년 글로벌 1000호점을 달성한다는 목표를 세웠다. 김혜중 GS리테일 수출입MD팀 매니저는 "GS25 브랜드, 상품 수출 역량을 대폭 강화하며 국내 편의점 산업을 넘어 글로벌 리테일 브랜드로 성장하고 있다"며 "일본 돈키호테와의 전략 파트너십을 더욱 공고히 하는 동시에 다양한 국가, 대표 유통 채널과의 협업 관계를 지속 확대해 갈 것"이라고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

