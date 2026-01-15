광명시, 시청로·광일로 일대 점포 노후 간판 정비 완료

170개 점포 456개 간판 대상
경기도 광명시는 시청로·광일로 일원 상업지역 내 점포의 노후 간판 개선사업을 완료했다고 15일 밝혔다.
이번 사업은 지역의 특색있고 아름다운 간판을 제작·설치해 도시경관을 개선하고 지역 상권을 활성화하기 위한 것이다.
시는 이번 사업에 총 8억8000여만 원의 시비를 투입해 시청로와 광일로 일대 170개 점포, 456개 간판을 교체했다. 사업 대상지는 시청로 93~152 구간 687m와 광일로 6~오리로976번길 32-1 구간 427m다. 시는 이 일대 노후하고 무질서했던 간판을 정비해 쾌적하고 통일감 있는 거리 환경을 조성했다.
앞서 시는 2024년부터 디자인 및 실시설계 용역, 주민설명회, 현장 의견 수렴 등을 거쳐 사업을 단계적으로 추진했다. 사업 과정에서는 소상공인과 지역 주민의 의견을 반영해 거리 분위기와 조화를 이루는 간판 디자인을 구현하는 데 중점을 뒀다.
박승원 광명시장은 "앞으로도 도시의 거리가 지역의 정체성과 시민의 목소리를 담은 쾌적한 공간이 될 수 있도록 지원을 이어나가겠다"고 했다.
정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
