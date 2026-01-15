우리은행, 상용AI소프트웨어기업 육성 공급 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

우리은행이 14일 한국상용인공지능소프트웨어협회와 '상용AI소프트웨어 산업 활성화를 위한 업무협약'을 체결했다. 이번 협약을 통해 우리은행은 관련 유망 기업에 대한 금융 지원을 본격 확대할 방침이다.

상용AI소프트웨어란 제조·물류·금융 등 다양한 산업 현장에서 즉시 활용할 수 있는 '범용 패키지형 소프트웨어'를 말한다. 이번 협약은 우수한 기술력을 보유하고도 연구개발(R&D) 및 사업화 단계에서 자금 확보에 어려움을 겪는 이들 기업에 체계적인 금융 솔루션을 제공하기 위해 기획됐다.

양 기관은 이번 협약을 통해 혁신산업분야 보증서 대출 등 맞춤형 금융서비스 제공, 공급망 관리 플랫폼 '원비즈플라자' 기반 디지털 전환 지원, BIZ프라임센터를 활용한 금융 컨설팅 제공 등 AI소프트웨어 생태계 확장을 위한 구체적 방안을 공동 추진한다.

특히 우리은행은 기업금융 특화채널 'BIZ프라임센터'를 거점으로 협회 회원사와 상담을 진행해 금융 접근성을 제고하며, 기술력과 성장성을 겸비한 기업에 '생산적 금융'을 집중 공급할 방침이다.





우리은행 관계자는 "AI소프트웨어 산업은 국가 미래 경쟁력의 핵심"이라며 "이번 협약을 계기로 잠재력을 갖춘 첨단전략산업 기업들이 든든한 금융 지원을 발판 삼아 한 단계 도약할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

