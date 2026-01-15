″통합돌봄·만성질환 관리 성공, ′디지털 헬스케어′ 제도 보완에 달렸다″

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

12일 '대한민국 미래 바이오헬스 포럼'

″일차의료기관, 취약계층 디지털 활용 환경 조성″

″연속 모니터링 수가 현실화″

정부가 추진 중인 통합돌봄 정책과 일차의료 중심 만성질환 관리 사업의 안착을 위해 디지털 헬스케어 제도 보완이 시급하다는 목소리가 나왔다. 현장에서 실효성을 발휘할 수 있는 수가 체계 정비와 인프라 구축이 관건이라는 지적이다.

조병하 대웅제약 디지털헬스케어사업부장이 12일 국회의원회관 제2소회의실에서 열린 ‘대한민국 미래 바이오헬스 포럼’에서 발표하고 있다. 대웅제약

12일 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 '대한민국 미래 바이오헬스 포럼'에 참석한 전문가들은 병원 밖 환자 상태를 공백 없이 관리하는 시스템 구축을 촉구했다. 특히 통합돌봄의 실효성을 높이려면 실시간 생체 지표 파악을 위한 기술적 토대와 이를 뒷받침할 법적·경제적 유인책이 필수적이라는 데 의견을 모았다.

이날 포럼 발제자로 나선 조병하 대웅제약 디지털헬스케어사업부장은 통합돌봄의 성패가 환자 모니터링의 질에 달려 있다고 진단했다. 그는 환자 모니터링의 진정한 가치는 단순히 관찰 빈도를 높이는 것이 아닌, 위험 신호를 얼마나 조기에 감지하고 신속하게 대응하느냐에 있다고 강조했다.

그는 "전국민이 언제 어디서든 24시간 모니터링 가능한 시스템이 구축돼야 통합돌봄 정책이 안정적으로 정착될 수 있다"며 "조기 진단과 지속 관리가 당장은 비용처럼 보일 수 있으나, 중증 질환으로의 이행을 막아 장기적으로는 의료비 지출을 줄이는 효과적인 투자"라며 이같이 말했다.

실제 의료현장에서는 디지털 헬스케어를 활용한 조기 대처 사례가 잇따르고 있다. 인천나은병원은 인공지능(AI) 기반 병상 모니터링 시스템 '씽크'를 통해 위급 환자를 조기에 발견했으며, 강북삼성병원 종합검진센터는 AI 심전도 분석으로 응급 상황을 사전에 방지했다.

조 사업부장은 이러한 성과를 확산하기 위한 과제로 ▲일차의료기관의 디지털 활용 환경 조성 ▲연속 모니터링 및 장기 검사 수가 현실화 ▲취약계층 대상 디지털 돌봄 인프라 확충 등을 제시했다.

그는 일차의료기관이 디지털 플랫폼과 진단 기술을 적극 활용해야 만성질환 관리 사업이 성공할 수 있다고 분석했다. 의료 접근성을 높이는 동시에 상급종합병원과의 명확한 역할 분담을 유도해 효율적인 의료 시스템 구축에 기여할 수 있게 해야 한다는 것이다.

연속 모니터링 수가 체계의 확대 필요성도 제기됐다. 미국질병통제예방센터(CDC)가 수술 전후 혈당 관리와 24시간 활동혈압검사를 권장하는 만큼, 국내에서도 생체 지표를 연속 관리할 수 있는 환경 조성이 시급하다는 지적이다.

의료 소외 지역과 독거노인을 위한 '디지털 통합 돌봄' 인프라 구축의 중요성도 언급됐다. 원격 재택 모니터링과 방문 진료에 디지털 기술을 결합하면 지속적인 건강 관리가 가능하지만, 현재는 수가와 제도적 한계로 확산에 제약이 크다는 설명이다.

특히 3일 이상 장기 홀터(Holter) 심전도 검사의 높은 본인부담률(80%) 완화를 촉구했다. 조 사업부장은 "72시간 이상 장기 검사가 숨어 있는 심방세동 발견에 효과적임에도 비용 부담 탓에 조기 진단 기회를 놓치는 경우가 많다"며 이를 급여 체계 내에서 현실화해야 뇌졸중 등 중증 질환을 예방할 수 있다고 강조했다.

포럼을 주최한 국회 보건복지위원회 소속 이주영 개혁신당 의원은 "디지털 헬스케어가 보건의료 체계를 완성하기 위한 핵심 인프라"라며 "국회 차원의 제도 개선에 적극 나서겠다"고 밝혔다.





이준석 개혁신당 의원이 12일 서울 여의도 국회의원회관에 설치된 대웅제약 부스에서 설명을 듣고 있다. 대웅제약

한편 이날 포럼에 앞서 국회의원회관 로비에선 디지털 헬스케어 기기를 직접 체험할 수 있는 부스가 운영됐다. 이준석 개혁신당 대표를 비롯한 다양한 참관객이 방문해 대웅제약의 병상 모니터링 시스템 '씽크', 웨어러블 심전도 기기 '모비케어', 안저 카메라 '옵티나' 등을 체험했다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr

