빅크, 글로벌 팬덤 취향저격 ‘빅크 게임’ 6종 선보여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전세계 K-POP 팬덤 ‘덕질’ 몰입도 증대를 위한 팬덤 게임 6종 공식 론칭

대표 게임으로, 직접 만든 최애 캐릭터와 AI 채팅.. ‘IDOL LINK’ 주목 받아

AD

'올인원 디지털 베뉴' 플랫폼 빅크(BIGC)가 15일 K-컬처 팬덤을 대상으로 '덕질' 경험 확대를 위한 빅크 게임(BIGC GAME) 6종 서비스를 시작했다.

대표 게임은 AI 기반의 캐릭터 채팅 게임 '아이돌 링크(IDOL LINK)'다. 사용자가 원하는 이미지를 삽입하고, 최애의 성격과 대화 상황을 구체적으로 작성하면 해당 설정을 기반으로 생성된 캐릭터와 자유롭게 대화를 나눌 수 있다. 특히 디테일한 지문과 대사가 실시간으로 생성돼 더욱 몰입도 높은 대화를 제공한다. 클로즈 베타 기간 동안 참여한 빅크 사용자들은 K-드라마 속 캐릭터를 생성하거나 최애와 닮은 페르소나를 만들어 대화하는 등 뜨거운 반응을 보였다.

'최애' AI 캐릭터와 무한한 관계를 만들어갈 수 있는 'IDOL LINK'는 아티스트가 제공하는 일방향 콘텐츠 소비에 익숙했던 팬덤 경험에 확장된 세계관을 선사한다. 이 밖에도 간단한 스낵 게임인 △K-POP OX QUIZ, △K-POP WORD GAME, △K-POP GARDEN, △K-POP MBTI, △K-POP BAKERY 등 5가지 게임도 추가해 숏 콘텐츠에 익숙한 K-POP 팬덤에게 색다른 재미를 제공한다.

빅크 게임 개발 리더 김종민 수석은 "빅크 게임은 K-컬처 팬들이 일상에서 쉽게 사용할 수 있는 개인화된 소통형 팬덤 경험 제공을 위해 기획되었다"며 "앞으로 새로운 게임을 지속 론칭하며, 팬 참여형 엔터테인먼트 플랫폼으로 거듭나겠다"고 포부를 밝혔다.

이어 "베타 기간 동안 공식 SNS를 통해 진행된 '아이돌 링크' 플레이 프로모션을 시작으로 국내외 플레이어들을 위한 다양한 참여형 이벤트를 순차적으로 공개할 예정"이라고 전했다.





AD

한편, 빅크는 업계 최초 '올인원 디지털 베뉴 (All-in-one Digital Venue)' 플랫폼을 표방하며, △빅크 패스 (티켓 예매) △AI 라이브 △커머스 △팬덤 서비스 △데이터 분석까지 원스톱 서비스를 제공하며 전 세계 230개국에 130만 회원을 보유하는 등 빠르게 성장 중이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>