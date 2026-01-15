BISTEP·대한여성과학기술인회 부울경, 정책 협력 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역 여성과학기술인 역할 확대·사회공헌 공동 추진

부산시 R＆D 기반 지역 과학기술정책 전담기관인 부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP·원장 김영부)은 대한여성과학기술인회 부울경지부(KWSE 부울경)와 함께 지역 여성과학기술인 정책 협력과 사회공헌 활동 확대 방안을 논의했다.

부산과학기술고등교육진흥원이 대한여성과학기술인회부울경지부와 지역 여성과학기술인 정책 협력과 사회공헌 활동 확대 방안을 논의하고 기념촬영하고 있다. BISTEP 제공

이날 간담회에는 김영부 BISTEP 원장을 비롯해 장은숙 KWSE 부울경 신임 지부장(스마트환경융합연구소 대표), 원미숙 동의대학교 융합부품소재핵심연구지원센터 부소장, 안영희 동아대학교 환경공학과 교수 등이 참석해 협력 방향에 대한 의견을 나눴다.

양측은 지역 여성과학기술인의 역할 확대와 지역사회 기여 필요성에 공감하고, 과학기술인의 전문성을 기반으로 한 사회공헌 활동을 공동 추진하는 데 뜻을 모았다. 특히 지역 현안 해결과 연계한 정책 협력의 중요성에 인식을 같이했다.

KWSE 부울경은 지역 여성과학기술인의 역량 강화를 위한 다양한 활동과 과학기술인 단체 간 연계를 위해 BISTEP이 정책적·중개적 역할을 수행해 달라고 요청했다. 이에 BISTEP은 지난해 출범한 '부산 과학기술인 정책포럼'을 확대하는 한편, 부산 지역 여성과학기술인을 대상으로 한 정책 연구를 통해 실효성 있는 지원 방안을 발굴하고 관련 기관·단체와의 협력을 강화해 나갈 계획을 공유했다.





김영부 BISTEP 원장은 "지역 과학기술인의 사회공헌 활동은 지역 혁신 생태계를 강화하는 중요한 요소"라며 "지역 여성과학기술인이 성장할 수 있는 환경을 조성하고, 이들의 전문성이 지역 발전으로 이어질 수 있도록 정책 연구와 협력 기반 마련에 힘쓰겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

