민주당 경남 청년위 "청년 공천 비율 지키고 청년특구 지정하라"

더불어민주당 경남도당 청년위원회가 오는 6월 전국동시지방선거를 앞두고 중앙당 당규로 의무화된 청년 공천 비율을 지키라고 도당에 요구했다.
경남도당 청년위원회는 14일 경남도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "경남도당은 중앙당이 정한 청년 공천 비율을 꼭 지키겠다는 분명한 입장을 밝혀달라"고 촉구했다.
이어 "중앙당은 이미 당규 제10호 제78조에 광역의원 20％ 이상, 기초의원 30％ 이상의 청년 공천을 의무 규정으로 명문화했다"며 "이는 권고가 아니라 반드시 지켜야 할 당의 약속이며 민주당이 국민과 청년 앞에서 스스로 부과한 최소한의 책임"이라고 강조했다.
이들은 "그런데도 경남도당이 출마하려는 청년을 찾기 힘들다, 선거 비용이 부담돼 청년들이 출마하지 않는다는 이유로 이 원칙을 지키지 못한다면, 그건 청년에게 책임을 떠넘기는 무책임한 변명"이라고 지적했다.
그러면서 "당선 가능성이 있는, 경쟁력 있는 지역을 과감하게 청년특구로 지정하라"고 요구했다.
청년위원회는 "청년특구, 청년전략선거구는 청년이 이길 수 있는 판을 만드는 출발점"이라며 "청년이 민주당의 당당한 후보로서 승부할 수 있는 무대를 만들어야 한다"고 했다.
아울러 기탁금 감면, 경선 비용 지원, 홍보와 조직 구축 지원 등 '청년 정치인 지원 패키지'를 조속히 확정해 청년특구와 함께 선포해야 한다고 덧붙였다.
이날 회견에는 민주당 경남도당 청년위원회 진형익 위원장, 청년위원들과 함께 민주당 전국청년위원장인 모경종 국회의원이 참석했다.
이들은 기자회견 후 경남도당 사무실에서 도당 지역선거기획단과 간담회를 열고 청년 공천 비율 준수와 청년특구 지정에 대해 건의했다.
위원회는 "이번 지방선거에서 민주당이 미래로 나아가는 정당임을 반드시 증명할 수 있도록, 중앙당과 경남도당이 신속한 결단과 분명한 답을 내야 한다"고 말했다.
영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
