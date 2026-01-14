김동근 의정부시장, 종합운동장 동계 육상트랙 시설·안전 체계 집중 점검

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시민 안전 체육환경 조성 박차

경기 의정부시(시장 김동근)는 지난 13일 의정부종합운동장을 방문해 동계 육상트랙 운영 현황과 체육시설 전반에 대한 현장 점검을 실시했다.

김동근 의정부시장이 지난 13일 의정부종합운동장에서 동계 육상트랙 운영 현황 등을 점검하고 있다. 의정부시 제공

이번 점검은 시민과 선수들이 안전하고 쾌적한 환경에서 체육활동을 이어갈 수 있도록 동계 육상트랙 시설 상태를 직접 확인하고, 개선이 필요한 사항을 파악하기 위해 마련했다.

시는 시설 운영 현황과 향후 계획을 점검하며, 이용자의 불편을 줄이고 사고를 예방하기 위한 체계적인 유지·보수의 필요성을 강조했다.

현장에서는 트랙 시설 전반의 상태를 살펴보고, 일상 점검 체계 강화와 적기 보수를 통한 이용환경 개선 방안에 대해 논의했다.

시 관계자는 "종합운동장은 시민 생활체육의 거점 공간인 만큼, 누구나 안심하고 이용할 수 있도록 지속적인 관리와 시설 개선에 힘쓸 것"이라고 말했다.





시는 이번 현장 점검 결과를 바탕으로 동계 육상트랙 시설 전반에 대한 개선 방안을 검토하고 순차적으로 보완해 나갈 계획이다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

