여행 필수 코스 된 롯데마트…日관광객 5.8명 중 1명꼴 방문

지난해 외국인 객수 23%, 매출 30% 증가

일본 관광객 대상 온라인·현지 캠페인 전개

롯데마트가 외국인 관광객이 찾는 대표 'K쇼핑' 거점으로 자리 잡고 있다.

롯데마트 제타플렉스 서울역점 매장 전경. 롯데마트 제공.

15일 롯데마트에 따르면 지난해 외국인 객수는 전년 대비 23% 신장했고 외국인 매출은 30% 늘었다. 2023년을 기점으로 외국인 고객 수와 매출이 3년 연속 동반 성장하며 방한 관광객 수요를 안정적으로 흡수하고 있다.

제타플렉스 서울역점은 외국인 매출이 전체의 약 40%에 달할 만큼 외국인 비중이 높다. 무료 짐 보관 서비스와 캐리어 포장대, 외화 환전기, 무인 환급기 등 외국인 맞춤 편의 인프라를 갖추며, 세계 각국 관광객이 찾는 핵심 거점 매장으로 자리매김하고 있다.

성과 배경에는 외국인 관광객을 겨냥한 롯데마트의 마케팅 전략이 있다. 롯데마트는 외국인 특화 매장을 중심으로 상품 구성과 서비스를 강화하는 한편, 해외 현지에서부터 실제 매장 이용 경험에 이르기까지 전 과정을 아우르는 외국인 대상 마케팅을 추진하고 있다.

롯데마트는 지난해 10월 도쿄 시부야 스크램블 교차로에서 초대형 옥외광고를 선보이며, 대대적인 일본 광고 캠페인을 전개했다. 하루 평균 유동 인구 300만 명이 오가는 일본 도심의 상징적 장소에 대규모 투자를 단행해, 한 달간 '한국 여행의 빈틈을 롯데마트로 채우자'라는 슬로건을 선보였다. 일본 10~20대 여성을 타깃으로 숏폼 형태의 '틱톡' 온라인 광고도 병행해 브랜드 인지도 확대에 나섰다.

현지 고객과의 소통도 강화했다. 롯데마트는 지난해 9월 일본 전용 인스타그램 채널을 개설해 인기 상품과 신상품을 소개하고 다양한 외국인 전용 이벤트를 선보였다.

도쿄 시부야 스크램블 교차로 롯데마트 옥외광고 이미지.

일본 관광객을 겨냥한 마케팅은 실제 매장 방문으로도 이어졌다. 한국관광공사가 집계한 일본인 입국자수와 롯데마트 내점 객수 데이터를 비교한 결과, 지난해 11월 방한 일본인 중 17% 이상이 롯데마트를 방문한 것으로 나타났다. 전월 14%대와 비교해 눈에 띄게 상승한 수치로, 일본인 관광객 5.8명 중 1명꼴로 롯데마트를 방문한 셈이다. 해외 현지에서부터 이어진 브랜드 경험이 실질적인 객수 증가로 연결되며, 롯데마트는 12월 글로벌 플랫폼 '틱톡' 우수 캠페인 사례로 선정돼 마케팅 효과를 공식적으로 인정받았다.

롯데마트는 올해 외국인 관광객을 겨냥한 국가별 맞춤 혜택을 확대할 계획이다. 먼저 대만 라인페이와 협업해 1월 중 인천공항 1터미널 '하이커 스테이션'에서 대만 관광객을 위한 쿠폰 패키지를 증정한다. 내달 중국 최대 명절인 춘절을 맞아 중국인 관광객 대상 프로모션을 운영하고, 오는 3월까지는 롯데마트 단독 알리페이 할인 혜택도 제공한다.





임호석 롯데마트·슈퍼 브랜드 커뮤니케이션팀장은 "지난해 일본 광고 캠페인을 시작으로, 아시아는 물론 미주·유럽 등 다양한 국가로 외국인 대상 마케팅을 확대해 나갈 계획"이라며 "'한국 여행 필수 코스'로서의 입지를 더욱 공고히 해 나가겠다"고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

