광주시 금융정책협력관에 이수인 금감원 국장

금융기관 협력·소상공인 금융 지원 강화
광주광역시는 14일 금융정책협력관에 이수인 금융감독원 국장을 위촉했다.
금융정책협력관은 광주시의 금리·자금 운영과 금융정책 전반에 대한 자문을 맡고, 금융기관과의 협력 사업을 조율하는 역할을 수행한다.
이 협력관은 지난 2003년 금융감독원에 입사해 전자금융감독팀장, 디지털금융총괄팀장을 지내는 등 전자·디지털 금융 분야에서 경력을 쌓아왔다. 광주시는 디지털금융 분야 전문성을 바탕으로 지역 금융정책의 실효성을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.
이 협력관은 1년간 금리·자금 운영 자문과 함께 금융기관 협력사업, 소상공인 대상 특례보증 등 지역 금융 현안 전반을 담당하며 광주시와 금융감독원 간 소통 창구 역할을 맡는다.
지금 뜨는 뉴스
김영문 광주시 문화경제부시장은 "금융 전문가의 합류로 광주시가 보다 중장기적 관점에서 금융정책을 설계할 수 있을 것"이라며 "지역 소상공인과 중소기업에 실질적인 도움이 되는 정책으로 이어지길 기대한다"고 말했다.
호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>