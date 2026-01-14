한림대 산학협력단, 동해시 지역발전 공로로 교수진 표창 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

RISE 사업 기반 지산학 협력

AI 전환 성과 인정

한림대학교(총장 최양희) 산학협력단 소속 교수진이 동해시와의 지산학협력 및 AI 기반 지역 혁신에 기여한 공로를 인정받아 동해시장 표창을 수상했다. 이번 표창은 방기석 교수, 서규원 교수, 김성우 교수가 수상자로 선정됐다.

한림대 방기석(왼쪽) 교수가 동해시 김정윤 부시장으로부터 동해시 표창장 수여받은 뒤 기념촬영을 하고 있다. 한림대학교 제공

방기석 교수는 지자체·산업체·대학 간 협력 체계를 총괄하며 지역 수요 기반 AI 사업을 기획·운영해 동해시 AI 활성화에 기여한 공로를 인정받았다. 서규원 교수는 수소 모빌리티와 디지털 트윈 기반 물류·스마트 항만 연구를 통해 지역 산업 경쟁력 강화에 이바지했으며, 김성우 교수는 동해시 AI 교육 프로그램을 기획·운영하고 공무원과 산업체 종사자를 대상으로 한 실무형 교육을 통해 지역 AI 활용 역량 제고에 기여했다.

한림대학교는 G-Lab@동해를 기반으로 동해시의 지역 현안 해결형 연구과제, AI 전환 정책 제안, 지산학 연계 교육 프로그램 등을 추진하고 있으며, 이를 통해 행정과 산업 현장에서 즉시 활용 가능한 실질적 성과 창출에 주력하고 있다.





한편, 한림대학교는 이러한 협력의 일환으로 오는 15일부터 16일까지, 동해시청과 산업체 종사자를 대상으로 「지역 연계 실무형 AI 교육 프로그램」을 운영할 예정이다. 본 교육은 생성형 AI를 중심으로 행정·경영·실무 전반에 적용 가능한 실습형 과정으로 구성되며, 지역 내 AI 활용 확산과 업무 혁신 역량 강화를 목표로 한다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

