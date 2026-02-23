하메네이 이란 최고지도자, 안보수장에 암살 대비 지시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

승계 및 전쟁 태세 대비

이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이가 자신을 포함한 최고지도부를 겨냥한 암살 시도에 대비하라는 지침을 내렸다.

22일(현지시간) 미국 일간 뉴욕타임스(NYT) 등 주요 외신들에 따르면 하메네이는 국가 안보 책임자 알리 라리자니 이란 최고국가안보회의(SNSC) 사무총장을 비롯한 측근과 군 관계자들에게 이같이 지시했다.

안보수장에게 이란 이슬람 공화국 체제를 군사적 공격과 암살에도 살아남도록 보장하라고 강조한 것이다.

외신에 따르면 하메네이는 자신이 직접 임명하는 군 지휘부 및 정부 역할에 대해 4단계로 승계 서열을 지정했다. 또 지도부 모든 인사에게 최대 4명의 후임자를 지명하라고 했다. 또한 본인이 연락 두절되거나 살해당할 경우를 대비한 의사결정 체계로 정비했다.

하메네이 직무대행 후보 최상단에는 라리자니가 있고, 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장이 뒤를 이은 것으로 전해졌다.

라리자니는 최근 반정부 시위를 무력으로 진압하는 책임을 맡았으며, 현재 러시아, 카타르, 오만 등과 접촉하며 미국과의 핵 협상을 감독하고 있다.

하메네이의 비상 대책 수립은 이란의 고위 군사 지휘 체계를 몇 시간 만에 무력화한 작년 6월 이스라엘의 기습 공격 이후 내린 판단으로 풀이된다. 당시 휴전 후 하메네이는 라리자니를 국가 안보 책임자로 임명하고, 전쟁 중 군사 업무를 관리하기 위해 자신의 정치 고문 알리 샴카니 제독이 이끄는 새로운 국방위원회를 창설했다.





한편 외신들은 이란과 미국은 아직 핵 협상 중이지만, 이란은 미국의 군사 공격을 피할 수 없으며 타격이 임박했다는 전제로 움직이고 있다고 전했다. 외신이 인용한 소식통에 따르면 이란은 이스라엘을 타격할 수 있는 이라크 접경 서부 국경, 미군 기지 등이 사정권에 있는 남부의 걸프해역 해안을 따라 탄도미사일 발사대를 배치 중이다. 하메네이가 승계와 전쟁 모두 대비 중인 셈이다.

이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이가 지난해 6월28일(현지시간) 테헤란에서 대통령 선거 투표를 마친 뒤 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr

