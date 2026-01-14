부산 기장군 일광도서관, 개관 두 달 만에 ‘생활밀착형 문화공간’ 안착

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

일평균 700명 이용… AI 특성화·디지털 서비스, 지역 독서 거점 부상

기장군 일광도서관이 개관 이후 지역 주민들의 꾸준한 이용 속에 안정적인 운영 기반을 다지고 있다.

기장군은 일광읍 일역길에 위치한 일광도서관이 지난해 11월 14일 개관한 이후 현재까지 일평균 약 700명이 방문하며 지역 대표 생활문화공간으로 자리매김하고 있다고 14일 전했다.

일광도서관은 연면적 3031.6㎡에 지하 1층∼지상 3층 규모로 조성, 종합자료실과 어린이자료실, 어린이복합문화공간 '들락날락', 강의실 등 다양한 문화·학습 공간을 갖추고 있다. 특히 인공지능을 특성화 주제로 관련 전문 도서를 비롯해 인기·추천 도서 등 약 6만권의 장서를 보유하고 있다.

미래형 도서관 서비스 구현을 위해 디지털사서시스템과 자가대출·반납기 등 총 12대의 무인·디지털 기기도 도입했다. 어린이복합문화공간 '들락날락'에서는 미디어아트 체험과 전시를 상시 운영해 독서와 디지털 콘텐츠가 결합한 이용 환경을 제공하고 있다.

개관 이후 하루 평균 열람 도서는 약 1400권, 대출 도서는 약 500권에 달하는 등 초기 단계임에도 이용률이 높은 것으로 나타났다. 가족 단위 이용객과 인근 생활권 주민들의 방문이 이어지며, 어린이와 보호자가 함께 찾는 공간은 물론 주민들이 일상적으로 이용하는 생활밀착형 문화공간으로 자리 잡고 있다는 평가다.

개방형 구조와 우수한 전망을 갖춘 열람 좌석 등 쾌적한 환경도 학생과 성인 이용자들의 발길을 꾸준히 이끌고 있다.

정종복 군수는 "일광도서관이 주민들이 내 집 서재처럼 편안하게 찾을 수 있는 공간이자, 지식과 문화가 함께 어우러지는 지역의 대표적인 휴식공간으로 자리 잡을 수 있도록 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.





일광도서관 이용과 관련한 자세한 사항은 일광도서관 누리집을 통해 확인할 수 있다.

기장군 일광도서관.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

