육군 11기동사단, 제41대 사단장 김종연 소장 취임

육군 11기동사단은 14일 김종연 소장(3사 31기)이 제41대 사단장으로 취임했다고 밝혔다.

최성진 7군단장으로부터 부대기를 이양받는 김종연 11기동사단장(오른쪽). 11기동사단 제공

이날 오후 사단사령부에서 최성진 제7군단장(중장) 주관으로 열린 취임식 행사는 사단 장병 및 군무원, 인접 사·여단장, 지역기관장 등 내외 귀빈이 참석한 가운데 국민의례, 명령낭독, 부대기 이양, 열병, 훈시 등의 순으로 진행됐다.

김종연 신임 사단장은 취임사를 통해 "적과 싸워 이기는 최적화 된 부대, 기본이 바로 선 본연의 임무에 충실한 부대, 사람을 최고 핵심가치로 여기는 부대"를 만들기 위해 노력할 것이라며 "적을 압도하는 능력과 태세, 공세기질이 충만한 '강한 사단, 싸우면 승리하는 사단'을 만들어 나갈 것"이라고 강조했다.

제41대 사단장 김종연 소장은 1994년 3사 31기로 임관하여 7군단 참모장, 8기동사단 여단장 및 참모장, 육군본부 미래혁신연구센터 미래전략과장 등 주요 직책을 성공적으로 역임했다.





부대는 앞으로도 작전 및 전투현장 위주의 실전적인 교육훈련을 강화하며 부대 전투력을 지속적으로 발전시켜 나갈 계획이다





홍천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

