김동연, 강추위에 '취약층 한파대책 강화' 지시

김동연 경기도지사가 지속되는 강추위에 도내 한파 취약계층 보호 대책을 강화하라고 특별 지시했다.

경기도는 13일 저녁 이런 내용을 담은 도지사 특별지시사항을 31개 시군과 관계기관에 전달했다.

도내 한파특보는 지난 10일 27개 시군에 내려진 이후 현재는 해제된 상태지만 체감 추위는 지속되고 있다.

이번 특별 지시에는 한파 취약계층 보호 활동 강화와 함께 한파특보 발효 시 비상 근무체계 가동, 시군 현장을 중심으로 신속한 대처 등이 포함됐다.

이에 따라 경기도는 독거노인, 노숙인 등 취약계층 피해 예방을 위해 안부 확인과 보호 활동을 강화하고, 비닐하우스 등 한파 취약 거주지에 대한 특별점검을 추진한다.

또한 한파특보 시 숙박형 응급대피소를 적극 활용해 취약계층이 안전하게 대피할 수 있도록 조치할 것을 강조했다.

아울러 자율방재단, 이·통장 등 민관협력체계를 활용해 한파 쉼터 개방 여부와 난방기 가동 상태를 점검하고, 야간 운영 연장 쉼터와 주말·휴일 운영 쉼터를 도민들이 실제 이용할 수 있도록 안내를 강화하도록 했다.

김 지사는 이 밖에도 수도시설 동파 예방 홍보, 피해 발생 시 신속한 현장 조치를 통해 도민 불편 최소화, 농작물 냉해와 가축 피해 예방을 위한 사전 안내·홍보 철저 등도 지시했다.





경기도는 앞으로도 올겨울 한파를 대비해서 재난 문자(CBS), 전광판, 마을 방송 등 가용 매체를 활용해 한파 행동 요령을 적극 안내할 계획이다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

