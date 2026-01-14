"과학 호기심을 진로로"…국립중앙과학관, 학부모 대상 과학경진대회 교육 영상 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전국과학전람회·학생과학발명품경진대회 준비법 안내…수료 시 유료전시관 무료 이용

우리 아이의 과학적 호기심을 진로로 연결할 수 있도록 돕는 학부모 대상 온라인 교육 콘텐츠가 공개됐다.

국립중앙과학관은 전국 학부모를 대상으로 과학경진대회를 활용한 자녀 진로 지도 방법을 안내하는 온라인 교육 영상을 제작해 공개했다고 14일 밝혔다. 이번 교육은 과학경진대회 준비 과정에서 학부모가 어떤 역할을 할 수 있는지를 체계적으로 안내하는 데 초점을 맞췄다.

학부모 교육 포스터. 국립중앙과학관 제공

영상 교육은 대통령상이 수여되는 전국과학전람회와 전국학생과학발명품경진대회를 중심으로 구성됐다. 대회의 기본 절차와 준비 과정은 물론, 가정에서 학부모가 자녀의 탐구 활동을 어떻게 지원해야 하는지 단계별로 설명한다.

국립중앙과학관은 그동안 지역과 환경에 따른 정보 접근 격차로 과학경진대회 참여 기회에 차이가 발생해 왔다는 점에 주목했다. 이에 전국 어디서나 동일하게 이용할 수 있는 온라인 학부모 교육 콘텐츠를 기획해, 과학 활동에 대한 정보 격차를 완화하고자 했다.

특히 이번 영상 제작에는 과학경진대회 지도 경험이 풍부한 현직 교사가 참여했다. 단순한 대회 준비 요령을 넘어 학부모가 자녀의 관심과 재능을 조기에 발견하는 방법, 과학적 호기심을 지속적으로 키우는 가정 내 멘토링 방향을 구체적으로 제시한다는 점이 특징이다.

국립중앙과학관은 아이가 스스로 질문하고 탐구하는 경험이 과학에 대한 흥미를 확장하고, 나아가 미래 진로를 구체화하는 중요한 출발점이 될 수 있다고 강조했다.





해당 교육 영상은 학부모 교육 플랫폼 학부모 온누리 내 '교육ON'에서 상시 무료로 수강할 수 있으며, 교육 수료자에게는 국립중앙과학관 유료전시관 무료 관람 혜택도 제공된다.





