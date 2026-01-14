[오늘의신상]'하이트 논알콜릭 0.7%'…"비알코올 음료의 도수와 특징 한눈에"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미량의 알코올 함유한 비알코올 맥주맛 음료

하이트진로음료는 비알코올 음료 '하이트 논알콜릭 0.7%'의 패키지를 재단장해 출시했다고 14일 밝혔다.

하이트 논알콜릭 0.7%는 깊은 맥주맛 풍미를 구현하면서도 알코올 부담은 최소화한 프리미엄 비알코올 맥주맛 음료로, 국내 최초 무알코올 맥주맛 음료 '하이트제로 0.00'의 비알코올 버전 제품이다.

이번 패키지 리뉴얼은 제품의 도수와 특성을 소비자가 직관적으로 인식할 수 있도록 하는 데 초점을 맞췄다. 패키지 전면에 논알콜릭(Non-alcoholic)과 도수 0.7%를 명확히 표기하고, 시각 요소를 정리해 소비자가 제품 유형을 쉽게 구분할 수 있도록 개선했다.

하이트 논알콜릭 0.7%는 깔끔하고 청량한 맛에 집중한 하이트제로 0.00과 비교해 보다 깊은 맥주맛 풍미와 부드러운 목 넘김을 구현했다. 최근 논알코올 트렌드에 따라 가벼운 음주를 선호하면서도 회식이나 모임 등 음주 분위기를 즐기고 싶은 소비자의 수요를 반영했다. 또한 설탕을 일절 함유하지 않았으며, 1캔(350mL) 기준 33kcal로 칼로리 부담 없이 즐길 수 있다.





하이트진로음료 관계자는 "무알코올과 비알코올 제품이 함께 확산하면서 소비자들이 제품을 구분하는 데 혼선을 겪는 경우도 적지 않다"며 "이번 패키지 리뉴얼은 알코올 도수에 대한 정보를 중요하게 확인하는 소비자도 제품 특성을 더욱 직관적으로 인식할 수 있도록 하는 데 초점을 맞췄다"고 전했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr

