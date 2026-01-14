아이오닉 9, 세계 여성 올해의 차 '최고의 대형 SUV' 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현대차, 산타페 이어 2년 연속 수상

현대자동차는 '아이오닉 9'이 '2026 세계 여성 올해의 차(WWCOTY)'에서 '최고의 대형 SUV' 부문을 수상했다고 14일 밝혔다. 지난해 싼타페에 이어 최고의 대형 SUV 부문을 2년 연속 수상했다.

세계 여성 올해의 차는 5개 대륙 54개국 84명의 여성 자동차 기자들로 구성된 심사위원들이 안전성, 품질, 디자인, 성능 등 측면에서 차량을 평가한다. 올해는 최소 2개 대륙 또는 40개국에서 출시한 55대 차량을 대상으로 평가를 진행, 6개 부문에서 각각 최고의 차량을 선정했다.

아이오닉 9은 탑승자의 편안함을 최우선으로 고려한 설계와 동급 최대 수준의 실내 공간, 500km가 넘는 넉넉한 1회 충전 시 주행가능거리 등을 바탕으로 최고의 대형 SUV로 선정됐다.

마르타 가르시아(Marta Garcia) 심사위원장은 "아이오닉 9은 첨단 기술과 실용성이 어떻게 조화를 이룰 수 있는지를 명확히 보여주는 모델"이라며 "빠르고 효율적인 충전 성능과 뛰어난 실내 공간, 높은 품질을 갖춰 대형 전기 SUV의 새로운 기준을 제시한다"고 밝혔다.

현대차 관계자는 "아이오닉 9은 전동화 전환에 대한 현대차의 확고한 의지와 기술력을 담은 모델"이라며 "이번 수상을 계기로 글로벌 고객에게 차별화된 모빌리티 경험을 제공하고, 지속가능한 미래를 선도해 나갈 것"이라고 말했다.





한편 아이오닉 9은 ▲IIHS 충돌 안전 평가 TSP+ 등급 ▲유로 NCAP 최고 등급을 획득하며 뛰어난 안전성을 입증했으며, 탑기어 주관 2025 탑기어 전기차 어워즈 '최고의 7인승 전기차' 부문, 워즈오토 '2025 최고 10대 엔진', 독일 올해의 차 '프리미엄' 부문, 아일랜드 올해의 차 '올해의 7인승 자동차' 부문 등에 선정되며 전동화 기술력과 상품성까지 두루 갖춘 세계 최고 수준의 전기차로 인정받고 있다.





