BTS, 4월부터 세계 34개 도시 79회 공연

방탄소년단 월드투어 포스터. 빅히트뮤직 제공

그룹 방탄소년단(BTS)이 4월부터 세계 34개 도시를 순회하는 월드투어를 시작한다고 빅히트뮤직이 14일 밝혔다.

이번 투어는 2022년 미국 라스베이거스에서 마친 '비티에스 퍼미션 투 댄스 온 스테이지'(BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE) 이후 4년 만에 여는 공연이다.

한국 고양을 시작으로 북미, 유럽, 남미, 아시아 등 34개 도시에서 79회 진행한다. 이는 K팝 아티스트 단일 투어 기준 최다 회차다. 국내 공연은 고양종합운동장에서 4월9일과 11~12일 열린다. 6월12~13일에는 부산에서 공연을 이어간다. 6월13일은 데뷔 기념일이다.

북미 투어는 4월25~26일 탬파를 시작으로 12개 도시 28회 규모로 연다. 엘파소 선 볼 스타디움과 폭스버러 질레트 스타디움은 K팝 콘서트가 처음 열리는 장소다. 스탠퍼드 스타디움 공연은 콜드플레이에 이어 아티스트로서 두 번째이며 알링턴 AT&T 스타디움과 볼티모어 M&T 뱅크 스타디움 공연은 한국 가수 최초다.

유럽에서는 6~7월 런던, 파리, 마드리드, 브뤼셀 등 5개 도시에서 10회 공연한다. 마드리드와 브뤼셀은 첫 단독 공연지다. 이후 상파울루, 부에노스아이레스 등 남미 5개 도시를 거쳐 중동으로 무대를 넓힌다. 이번 투어에는 360도 무대 연출을 도입한다.





투어에 앞서 방탄소년단은 오는 3월20일 정규 5집 앨범을 발매한다. 14개 트랙을 수록한 이번 앨범은 3년 9개월 만의 완전체 활동이다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

