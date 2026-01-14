경기보건환경硏, 동네 단위까지 대기질 정보 제공한다

경기도가 '동' 단위까지 대기질 정보를 제공하는 시범사업을 추진한다.
경기도보건환경연구원은 '동' 단위까지 대기질 정보를 제공하는 '대기질 동네 예측 서비스'를 시작한다고 14일 밝혔다.
도 보건환경연구원은 현재 도내 4개 권역 단위로 미세먼지 예측 결과를 제공하고 있다.
대기질 동네 예측 서비스는 '동' 단위에서 미세먼지(PM-10)와 초미세먼지(PM-2.5) 농도를 확인할 수 있는 서비스다. 올해는 수원, 용인, 고양, 화성, 남양주, 광주 등 6개 지역에서 시범 사업을 시작한다.
같은 시군 안에서도 주거환경, 교통량, 산업시설 분포, 기상 조건 등에 따라 대기질이 달라지는 점을 고려해 생활 반경에 밀착된 동 단위 정보를 제공하는 것이 특징이다.
도 보건환경연구원은 최신 대기정책지원시스템(CAPSS) 국가 대기오염물질 배출량 자료를 활용하고, 과학적인 대기질 모델링 기법을 적용해 정확도를 높였다. 서비스의 안정적인 운영을 위해 백업 시스템도 함께 구축했다.
김태열 도 보건환경연구원 대기평가팀장은 "대기질 동네 예측 서비스는 대기환경측정소를 새로 설치하지 않고도 과학적 모델링을 통해 동 단위 대기질 정보를 제공한다는 점에서 의미가 있다"며 "도민에게는 생활밀착형 대기질 정보를 제공하고, 행정기관은 측정소 설치와 유지관리 비용을 절감하는 효과가 기대된다"고 말했다.
이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
