김포시, 김포한강2 콤팩트시티 순항…'분당급' 초대형 신도시로 재탄생

한강신도시와 한강2콤팩트시티

합치면 분당급 규모 신도시 완성

스마트시티 요소·기술 대폭 도입

미래모빌리티 시대 선도 특화도시 조성

김포한강신도시의 완성을 이끌 김포한강2 공공주택지구 조성사업(이하 김포한강2콤팩트시티 사업)이 순항 중이다.

김포한강2지구 개략계획도. 김포시 제공

'스마트 자족도시'를 목표로 도시자족능력 함양, 광역교통 확보, 특화성장 등 질적 성장이 기대되는 김포한강2콤팩트시티 사업은 김포시 양촌읍·장기동·마산동·운양동 일원 730만㎡를 개발해 총 5만1540세대를 공급하는 대규모 공공주택지구 조성사업이다.

'역세권 콤팩트시티' 개념을 적용해 지구 내 전철역 주변을 중심으로 고밀·압축 개발을 추진하며, 기존 김포한강신도시와의 연계 개발을 통해 통합 신도시 체계를 구축한다는 점이 변별점이다. 두 신도시를 합산할 경우 전체 면적은 1817만㎡(577만평), 총가구 수는 12만1000가구 규모로 분당급 신도시 수준의 도시가 완성될 전망이다.

특히, 지구 내에는 스마트시티 요소와 기술이 대폭 도입된다. 김포한강2콤팩트시티는 공항(김포·인천), 도시철도(5호선 연장), 서부권 광역급행철도, 고속도로 IC, 한강변 등 지리적 이점을 활용한 친수형 테마공원과 자율차, UAM(도심항공교통) 등 미래형 교통 체계를 접목시켜 모빌리티 시대를 선도하는 특화도시로 조성될 예정이다.

김포시는 김포한강2콤팩트시티 주도적 조성을 이끌어나가고 있다. 이는 과거 한국토지주택공사(LH)주도 방식에서 벗어나, 시 주도로 전환한 것으로, 수동적 입장이 아닌 능동적 입장에서 콤팩트시티 조성에 임하고 있다는 점이 변별점이다. 이로 인해 시민의 실질적 편의 증진 및 미래 교통 및 산업 변화까지 실효성 있는 효과가 기대된다.

시는 △서울 지하철 5호선 연장 △김포 환경재생 혁신복합단지 조성 △투자 유치 등 김포한강2 공공주택지구와 연계된 사업들의 균형 잡힌 개발에 집중하기 위해 신도시 조성 초기 단계부터 '종합 계획' 마스터플랜을 수립하는 한편, 대도시 기반조성 전략 TF팀 운영을 통해 분야별 주요 현안을 면밀히 검토하고, 김포의 여건에 맞는 대안을 제시하는 등 주도적으로 활동을 이어가고 있다.

특히 시는 지난해 LH공사에서 지구계획 수립을 위해 추진된 MP(Master Planner) 회의에 참여해 시의 여건에 맞는 개발전략 방안에 대하여 구체적으로 제시하고, LH공사와의 간담회를 주최해 계양강화고속도로 전 구간 지하차도화 및 상부공간 활용방안 계획과 스마트 모빌리티 기술 발전에 발맞춘 교통순환체계 검토 요청하는 등 적극적인 노력을 이어왔다.

김포한강2지구 위치도. 김포시 제공

특히 지난해 6월에는 한국도로공사 사장 및 실무진과 만나 계양~강화 고속도로 김포한강2콤팩트시티 구간의 전면 지하화 등 주요 현안사항에 대한 건의와 협조 요구에 나서기도 했다.

이밖에도 김포시와 MP위원, LH공사와의 간담회도 주최해 김포시 특색에 맞는 주요 사항들을 지구계획에 반영하는 요청 건의서를 전달하는 등 지속적인 노력을 이어왔다.





시에서 요구한 건의서의 주요 내용으로는 역세권 활성화를 위한 중심복합 특별계획구역 사업화 방안, 중심거점공원 확대 조성 및 권역별 다양한 주제공원 조성, 다양한 주거 선택권 제공을 위한 분양주택 비율 상향 조정, 계양-강화고속도로 지하화 및 상부공원화 계획 마련, 안전한 통학환경 조성, 교육발전특구 활성화 방안 등이다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

