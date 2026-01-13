넥슨 '아크 레이더스' 두 달 만에 글로벌 누적 판매 1240만장 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최고 동시접속자 수 96만명 기록

"완성도·지속성 개발 기조 주효"

넥슨은 스웨덴 소재 자회사 엠바크 스튜디오가 개발한 익스트랙션 어드벤처 신작 '아크 레이더스'가 출시 약 2개월 만에 전 세계 판매량 1240만장을 돌파했다고 13일 밝혔다.

'아크 레이더스', 넥슨 제공

지난해 10월 30일 출시된 '아크 레이더스'는 PC(스팀·에픽게임즈 스토어)와 플레이스테이션5, 엑스박스 시리즈 X|S 등 전 플랫폼에서 폭넓은 인기를 끌며 최고 동시접속자 수 96만명을 넘겼다. 또 지난 10주간 스팀 글로벌 '최고 판매 제품' 순위에서 상위권을 유지하며 장기 흥행의 기반을 다졌다.

글로벌 게임 시상식에서도 두각을 나타냈다. '아크 레이더스'는 지난해 세계 최대 게임 시상식으로 꼽히는 '더 게임 어워드(TGA)'에서 '최고의 멀티플레이어 게임' 부문을 수상했고, 스팀에서 주관하는 '2025 스팀 어워드'에서 '가장 혁신적인 게임플레이' 부문에 선정됐다.

넥슨은 2018년 엠바크 스튜디오 초기 투자를 시작으로 이듬해 자회사로 인수, 점차 지분율을 높여 완전 자회사로 편입했다. 이후 스튜디오의 독립성과 창의성을 존중하는 동시에 넥슨의 글로벌 퍼블리싱, 라이브 서비스 노하우를 결합해 서구권과 아시아 시장을 아우르는 신규 지식재산권(IP)을 성공적으로 안착시켰다. 단기 성과보다는 완성도와 지속성을 우선하는 개발 기조를 유지한 것이 주효했다는 평가다.

이정헌 넥슨 일본법인 대표는 "글로벌 이용자들이 '아크 레이더스'에 보내준 높은 몰입과 꾸준한 호응은 매우 고무적이며, 출시 이후 달성해온 기록은 '아크 레이더스'가 넥슨의 차세대 블록버스터 IP로 자리매김할 수 있는 가능성을 보여줬다는 점에서 의미가 있다"고 말했다.

이어 "엠바크 스튜디오와 장기적인 협업으로 이뤄낸 이번 성과는 다양한 플랫폼에서 이용자 기반을 확장해온 넥슨의 글로벌 횡적 IP 성장 전략이 실질적인 성과로 이어지고 있음을 입증한다"고 덧붙였다.

패트릭 쇠더룬드 엠바크 스튜디오 대표는 이번 성과에 대해 "출시 초기부터 함께해온 '레이더' 커뮤니티에 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 이용자들이 전해주는 아이디어와 열정을 바탕으로 긴밀히 소통해 '아크 레이더스'의 방향성을 함께 정해나갈 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





'아크 레이더스'는 포스트-포스트 아포칼립스를 배경으로 강력한 적 '아크'와의 교전과 이용자 간 협동·경쟁이 공존한다. 출시 후 2주간 스팀 글로벌 매출·인기 게임 순위 1위를 유지했으며, 한국·일본·대만·태국에서도 스팀 판매 순위 1위를 거뒀다. 최근 업데이트 '콜드 스냅' 이후에도 스팀 최다 플레이 게임 3위를 기록하는 등 꾸준한 인기를 이어가고 있다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

