함평군, 농업인 소득 향상 'AI 활용 역량 강화 교육'

전남 함평군은 생성형 AI를 활용해 농가 경쟁력을 높이고 고품질 콘텐츠를 생산할 수 있는 농업인 양성을 위해 '2026년 AI 활용 역량 강화 교육' 교육생을 모집한다고 13일 밝혔다.

이번 교육은 농업인이 직접 AI 도구를 능숙하게 다뤄 고품질 마케팅 콘텐츠를 생산할 수 있도록 실습 중심으로 운영된다. 특히 AI 분석 데이터를 기반으로 한 트렌드 분석과 AI 비서 운영을 위한 프롬프트 활용 인력 양성에 초점을 맞췄다.

교육은 총 2개 과정으로 나뉘어 진행되며, 각 과정당 20명씩 총 40명을 모집한다.

'AI 활용 숏폼 제작 마스터 교육'은 2월 26일부터 4월 3일까지 매주 목요일과 금요일 중 10회에 걸쳐 진행된다. '생성형 AI 활용 마케팅 교육'은 7월 17일부터 11월 27일까지 매주 금요일 중 10회에 걸쳐 진행된다.

모집 기간은 이달 30일까지며, 함평군에 주소를 둔 군민 중 기본적인 컴퓨터 활용 능력을 갖춘 분이라면 누구나 신청할 수 있다.

신청을 희망하는 자는 신청 서류를 함평군농업기술센터 영농지원과 경영개선팀에 제출하거나 전자우편을 통해 온라인으로 제출하면 된다. 최종 합격자는 다음 달 6일 문자로 개별 통보할 예정이다.





문정모 농업기술센터소장은 "급변하는 디지털 시대에 생성형 AI는 농업 마케팅의 필수적인 도구가 됐다"며 "이번 교육을 통해 농업인이 AI로 직접 고품질 콘텐츠를 생산하여 농산물의 부가가치를 높이고 실질적인 매출 증대로 이어지길 기대한다"고 밝혔다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

