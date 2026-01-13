목포해경, 지난해 섬마을 응급환자 422명 이송

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전체 이송 61% 고령층 질병 환자

5060세대는 사고 주의 필요

목포해양경찰서는 지난 한 해 동안 관내 도서 지역 및 해상에서 발생한 응급환자 총 422명을 육지로 신속하게 이송, 국민의 소중한 생명 지킴이 역할을 수행했다고 13일 밝혔다.

목포해경이 분석한 지난해 응급환자 이송 통계에 따르면 전체 이송환자 422명 중 질병환자가 258명(61.1%)으로 가장 많았으며, 사고(외상)환자가 152명(36%)으로 그 뒤를 이었다. 이는 의료 인프라가 취약한 도서 지역에서 해양경찰이 사실상'해상 앰뷸런스'의 중추적 기능을 담당하고 있음을 보여준다.

특히 이번 통계 분석 결과 환자의 연령대에 따라 이송 원인이 확연히 다른 것으로 나타나 맞춤형 안전관리가 필요한 것으로 분석됐다.

70대 이상 고령층의 경우 전체 이송의 약 42%를 차지했는데, 이들 중 70% 이상이 뇌졸중, 심혈관 질환 등 시급을 다투는 질병으로 인해 이송됐다. 반면 사회활동이 왕성한 50대와 60대는 사고(외상) 비율이 질병과 비슷하거나 오히려 더 높게 나타나, 조업이나 활동 중 안전사고에 대한 각별한 주의가 요구되는 것으로 확인됐다.

또 목포해경은 지난 한해 풍랑주의보가 발효되는 등 기상 악화로 민간 선박 운항이 통제된 상황에서도 경비함정 등을 이용해 23명의 위급한 환자를 안전하게 이송하며 빈틈없는 해상 구조 역량을 입증했다.

목포해경 관계자는 "이번 통계 분석을 통해 해양경찰이 도서민의 의료 안전망 확보에 중추적인 역할을 하고 있음을 재확인했다"며, "앞으로도 의료 사각지대에 놓인 섬마을 주민들이 안심하고 생업에 종사 할 수 있도록 24시간 신속 대응 태세를 굳건히 하겠다"고 밝혔다.





한편 목포해경은 사고 예방을 위한 해양 안전 수칙 홍보를 강화하고, 고령 환자 비율이 높은 도서지역 특성을 고려해 원격 응급의료시스템 교육을 지속적으로 실시할 방침이다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

