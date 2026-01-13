주광덕 시장 “버스 파업에 셔틀버스 긴급 투입”…제설까지 꼼꼼히 챙겨

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

남양주시, 서울 버스 파업·강설 대응 긴급회의

교통·제설 분야 시민 불편 최소화 총력

경기 남양주시는 13일 오전 7시 시장 주재 긴급회의를 열고 서울시 버스 파업에 따른 비상수송대책과 도로 제설 추진상황을 점검했다고 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 13일 오전 7시 시장 주재 긴급회의를 열고 서울시 버스 파업에 따른 비상수송대책과 도로 제설 추진상황을 점검하고 있다. 남양주시 제공.

이번 긴급회의는 서울시 버스 파업으로 인한 시내버스 결행 사태에 선제적으로 대응하고 강설에 따른 시민 불편을 최소화하기 위한 목적으로 열렸다.

남양주시에 따르면 이번 서울시 버스 파업으로 남양주시를 경유하는 3개 서울버스 노선이 전면 결행됨에 따라 시민 불편이 예상됐다. 이에 시는 별내동~태릉입구역 구간을 운행하는 마을버스 2개 노선에 각 1대씩 예비 차량을 긴급 투입하고, 별내동 주민들이 집중적으로 이용하는 202번 노선을 대체하기 위해 무료 셔틀 전세차량 2대를 30분 간격으로 운영 중이다.

아울러 12일부터 시작된 강설로 인해 시는 출근길 교통 불편을 예방하고자 본청 및 16개 읍면동 제설담당 조직을 운영해 간선도로는 물론 이면도로까지 선제적인 제설작업을 진행했다. 특히 서울, 구리 등 인접 도시 경계 지역에 대한 제설도 강화해 시민 안전 사각지대가 발생하지 않도록 했다.





주광덕 시장은 "시민들의 안전을 최우선으로 고려해 교통 및 제설 대응에 총력을 기울이고 있다"며 "민원사항은 신속히 처리하고 이행 여부를 반드시 재확인하라"고 관계 부서에 당부했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

