고령군, 문화누리카드 자동 재충전 시행

1인당 15만원 지원…이용 편의·문화 접근성 강화

고령군은 문화누리카드 이용자의 편의를 높이기 위해 오는 1월 16일부터 21일까지 '2026년 문화누리카드 자동 재충전'을 시행한다.

문화누리카드는 경제적으로 소외된 6세 이상 기초생활수급자와 차상위계층에게 문화·여행·체육 활동 기회를 제공하기 위한 사업이다. 고령군은 2026년 문화누리카드 지원금을 전년보다 1만원 인상해 1인당 15만원을 지원할 계획이다. 여기에 13~18세 청소년과 60~64세 준고령층에 해당할 경우 1만원을 추가로 지원한다.

다만 2026년부터는 자동 재충전 자격 요건이 일부 변경된다. 대상은 2025년 문화누리카드를 발급받아 3만원 이상 사용 이력이 있고, 2026년에도 수급 자격을 유지하는 이용자로 한정된다. 해당 요건을 충족하면 별도 신청 없이 자동으로 충전되며, 충전 완료 후 1월 중 안내 문자가 발송될 예정이다.

이용 기간은 2월 2일부터 12월 31일까지이며, 사용하지 않은 잔액은 기간 종료 후 자동 소멸해 국가로 반환된다. 자동 재충전 여부는 관할 읍·면사무소와 문화누리카드 누리집, 고객센터, 모바일 앱을 통해 확인할 수 있다. 다만 2026년 1월 6일부터 8일까지의 자격 검증 기간에 수급 자격이 상실된 경우나 카드 유효기간이 2026년 1월까지인 카드 소지자, 2025년 복지시설 발급자 등은 자동 재충전 대상에서 제외된다.

고령군의 2025년도 문화누리카드 이용률은 93.73%로 최근 3년 내 최고치를 기록했다. 공연·전시 등 문화체험 분야 이용률도 11.47%로 경북 지역 최고 수준을 나타냈다. 군은 신규 가맹점 발굴 등 이용 편의성 강화 노력이 이러한 성과로 이어진 것으로 보고 있다.





자동 재충전 대상이 아니더라도 자격 요건을 충족하면 2월 2일부터 11월 30일까지 읍·면사무소 방문이나 온라인, 자동응답시스템(ARS)을 통해 문화누리카드를 신규 발급받을 수 있다. 자세한 사항은 고령군 문화유산과 또는 관할 읍·면사무소로 문의하면 된다.

문화누리카드 자동 재충전 안내문.

