서울 아파트 입주 전망 대폭 상승…"가격 오름세·공급 급감 영향"[부동산AtoZ]

이번 달 수도권 아파트 입주전망지수가 큰 폭으로 상승했다. 정부 대출 규제에도 서울 아파트 가격이 상승세를 보이고 입주 물량이 급감하면서 영향을 줬다는 설명이다.

주택산업연구원(주산연)은 주택사업자를 대상으로 조사한 결과 1월 전국 아파트 입주전망지수가 전월보다 9.6포인트 오른 85.1로 집계됐다고 13일 밝혔다. 수도권의 경우 20.5포인트 상승한 89.4를 기록했다. 서울은 23.4포인트 오른 100.0, 인천은 21.7포인트 상승한 80.7로 나타났다. 경기 역시 16.6포인트 올라 87.5로 파악됐다. 지난해 10월 이후 서울 입주전망지수는 100을 회복했다.

해당 지수는 아파트를 분양받은 사람이 정상적으로 잔금을 내고 입주할 수 있을지를 예상하는 지표다. 100을 기준으로 그보다 높으면 입주 경기에 대해 긍정적으로 내다보는 이가 많다는 뜻이며 100 이하는 반대다.

주산연은 "지난해 10월 시행된 강력한 대출 규제로 크게 하락했던 입주 전망이 규제에도 불구하고 아파트 가격 상승세 지속과 공급 부족으로 인해 규제 효과가 제한적이라는 인식이 반영되며 개선된 것으로 풀이된다"라며 "올해 서울 아파트 입주 물량이 작년 대비 31.6% 감소할 것으로 전망되면서 신축 아파트 품귀가 더욱 심화될 것으로 예상됨에 따라 수도권 전반에서 입주 전망 상승에 영향을 미친 것으로 보인다"고 전했다.

광역시 중에선 광주 22.6포인트, 대구 19.4포인트, 부산 10.0포인트, 세종 9.1포인트 순으로 올랐다.

주산연은 "5대 광역시는 지난해 11월 이후 지역별 핵심지를 중심으로 거래량이 증가하며 주택시장 회복 기대감이 확산되고 있다"라며 "여기에 연초 시중은행의 신규 주택담보대출 심사 재개로 잔금 납부 및 입주 애로가 일부 완화될 것이라는 전망이 입주 전망에 반영된 것으로 보인다"고 했다.

도 지역에선 전남 11.1포인트, 충남 10.3포인트, 강원 7.5포인트, 경북 6.6포인트 순으로 상승했다. 전북은 전월보다 5.7포인트 내렸다.

주산연은 "도 지역 전반의 입주 전망 상승에는 올해부터 비수도권 인구감소지역 내 준공 후 미분양 아파트 취득 시 취득세 최대 50% 감면 제도 시행에 따라 미분양 해소에 대한 기대가 영향을 미친 것으로 해석된다"고 설명했다.

이어 "다만 전북의 경우 전주는 높은 청약 경쟁률로 신축 아파트 시장의 온기가 확인되면서도 군산·익산 등 주변 지역에서는 할인 분양 등 미분양 대책이 시행되는 등 양극화가 나타나고 있다"라며 "도 내 인구가 감소하는 상황에서 수요는 지역 중심지인 전주로 집중되는 반면, 지난해 전북 입주 물량의 80%가 익산·군산에 집중되고, 전주는 3%에 불과해 수요·공급 간 불균형이 나타나고 있다"고 덧붙였다.

한편, 지난해 12월 전국 아파트 입주율은 61.2%로 전월 대비 4.7%포인트 하락한 것으로 조사됐다. 수도권은 2.2%포인트 올랐지만 5대 광역시는 2.4%포인트, 기타지역은 9.6%포인트 내렸다. 수도권에서는 서울 3.0%포인트, 인천·경기 1.8%포인트 입주율이 상승했다.

미입주 사유는 잔금대출 미확보(28.6%), 기존주택 매각 지연(24.5%), 세입자 미확보(18.4%), 분양권 매도 지연(8.2%) 순으로 나타났다. 전월보다 기존 주택 매각 지연이 5.9%포인트, 세입자 미확보가 3.4%포인트 하락하며 주택시장 거래량 회복과 전세 물량 감소 등 시장 상황이 반영됐다.





주산연은 "연말 시중은행의 신규 주택담보대출 접수를 중단하며 전국적인 입주율 하락이 나타난 것으로 보인다"라며 "다만 수도권의 경우 10·15 대책으로 대출 접근성이 이미 크게 위축된 상황에서 현금 여력이 있는 수요자 중심으로 시장이 재편되면서 연말 금융 여건 악화의 영향이 제한적이었고, 공급 부족에 따른 신축 아파트 선호가 지속되면서 신규 분양 아파트의 입주율이 오히려 상승한 것으로 풀이된다"고 했다.





