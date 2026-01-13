[날씨]전국 춥고 건조한 날씨…"화재 예방 유의"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

화요일인 13일 전국 대부분 지역에 건조하고 추운 날씨가 이어지겠다.

서울 종로구 광화문네거리에서 패딩 등 외투를 입은 시민들이 길을 건너고 있다. 연합뉴스

기상청에 따르면 주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 -0.9도, 인천 -1.2도, 수원 0.1도, 춘천 -6.5도, 강릉 3.9도, 청주 3.1도, 대전 3.2도, 전주 3.5도, 광주 4.5도, 제주 9.8도, 대구 2.5도, 부산 7.2도, 울산 7.4도, 창원 6.6도 등이다. 낮 기온은 -7∼8도로 예보됐다.

새벽 시간대 강원 내륙·산지와 충북북부, 경북북동산지, 충북 중·남부, 경남서부내륙, 제주도에는 눈이 내리는 곳이 있겠다. 낮까지는 충남 서해안과 전라 서해안에 0.1mm 미만의 빗방울이나 0.1cm 미만의 눈이 날리겠다. 예상 적설량은 강원 내륙·산지 1~5cm이고 예상 강수량은 강원내륙·산지 5mm 안팎이다.

건조특보가 발효된 강원 동해안과 경상권을 중심으로 대기가 매우 건조해 산불 및 각종 화재 예방에 유의해야 한다.





바다의 물결은 동해·서해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.5m로 일겠다. 해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다의 파고는 동해 1.5∼5.5m, 서해 1.0∼3.5m, 남해 1.0∼4.0m다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

