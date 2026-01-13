성남시, 엔씨소프트와 청소년 창의활동 공간 '프로젝토리' 오픈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

성남문화예술교육센터서

6월 말까지 시범 운영

기업 유치 통한 지역사회 기여사업

경기 성남시(시장 신상진)는 엔씨(NC)소프트 컨소시엄과의 협약에 따른 지역사회 기여계획의 일환으로, 청소년 창의활동 공간인 '프로젝토리'를 새롭게 오픈했다.

청소년 창의활동 공간 '프로젝토리' 회원 모집 포스터. 성남시 제공

프로젝토리는 프로젝트(Project)를 자유롭게 펼치는 실험실(Laboratory)이라는 의미로, 청소년이 프로젝트 기반 활동을 통해 아이디어를 구현하고 문제 해결 역량을 키울 수 있도록 돕는 자기 주도형 창의활동 프로그램이다. 프로그램의 기획과 운영은 엔씨(NC)문화재단이 담당하며, 성남시는 협약에 따른 프로그램이 원활히 추진될 수 있도록 관리와 행정적 지원을 수행한다.

프로그램은 성남시를 포함한 수도권에 거주하는 초등학교 4학년부터 고등학교 3학년까지의 청소년을 대상으로 하며, 2026년 1월 13일부터 6월 27일까지 성남문화예술교육센터(수정구 수정로 386) 4층 내 2개 공간에서 무료로 운영된다. 프로그램 참여 및 멤버 모집과 관련한 자세한 사항은 프로젝토리 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

참여 청소년들은 엔씨(NC)문화재단이 구성한 전문가와 운영 크루와 함께 목공, 코딩 등 자율 작업을 비롯해 프로젝트 그룹 활동, 창의 워크숍 등 다양한 창작 프로그램을 경험하게 된다.

신상진 성남시장은 "우수기업 유치를 통한 지역사회 기여계획의 일환으로 추진되는 이번 사업을 통해 청소년들이 창의적이고 실용적인 역량을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 시에서도 최선을 다하겠다"고 말했다.

성남문화예술교육센터 내에 조성된 청소년 창의활동 공간 '프로젝토리' 모습. 성남시 제공

박명진 엔씨(NC)문화재단 이사장은 "성남시에 새로 조성되는 프로젝토리를 통해 지역 청소년들이 창의 환경을 경험하고 더 나아가 사회적 가치를 창출하는데 도움이 될 수 있도록 더 노력하겠다"고 밝혔다.





한편, 성남시는 우수기업 유치를 통한 자족기능 확보를 위해 판교 공공청사 예정지였던 삼평동 641번지 부지를 2021년 엔씨소프트 컨소시엄에 매각했다. 주요 지역사회 기여계획으로는 황새울체육공원 내 리틀야구장 조성 지원, 다목적 커뮤니티 운영, 창업·문화 공간 조성, 산학연 협력체계 구축 등 다양한 분야의 지역 환원 사업이 포함돼 있다. 앞으로도 성남시는 유휴부지를 활용한 첨단산업 분야 기업 유치 시 시민 이익을 극대화할 수 있는 공공기여를 통해 지역사회에 긍정적인 변화를 만들어 나갈 계획이다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

