올여름 장흥서 대형 K-POP 콘서트 열린다

문체부 한류종합행사 공모 선정

국비 2억8천만원 확보

올여름 전남 장흥에서 대형 K-POP 콘서트가 열린다.

장흥군은 문화체육관광부 주관 '2026 대형 한류종합행사(K-POP 공연) 공모사업'에 선정돼 국비 2억8,000만원을 확보했다고 12일 밝혔다.

지난해 정남진 장흥 물축제 개막식에서 관광객들이 물 싸움을 하고 있다. 장흥군 제공

이번 공모는 지방자치단체가 추진하는 K-POP 등 대형 한류 행사를 통해 한류 콘텐츠의 다양성과 브랜드 가치를 높이고, 외국인 관광객 유치 기반을 강화하기 위해 마련됐다. 올해는 여수시, 장흥군, 충주시, 보령시, 함안군 등 5개 지자체가 선정됐다.

장흥군은 대표 축제인 정남진 장흥물축제(7월 25일~8월 2일)와 연계해 K-POP 콘서트와 'K-드라마 in Prison(빠삐용 zip)' 프로그램을 운영할 계획이다. 18회 이상 물축제를 안정적으로 개최해 온 경험을 바탕으로, 한류 콘텐츠와 지역 관광자원을 결합한 종합 축제 모델을 제시한 점이 높은 평가를 받았다.





이시영 장흥군 관광실장은 "정남진 장흥물축제와 빠삐용 zip 콘텐츠의 경쟁력이 한류 관광 자원으로서 가능성을 인정받은 결과"라며 "대형 한류 종합행사와의 연계를 통해 장흥을 글로벌 관광 거점으로 키워가겠다"고 말했다.





호남취재본부 이창헌 기자 a01056360383@asiae.co.kr

