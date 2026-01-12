KoAct 수소전력ESS인프라액티브, 신규 상장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미국 빅테크 전력난의 해법 '온사이트 발전'

ESS·연료전지 집중 투자

폭증하는 인공지능(AI) 데이터센터 전력 수요를 감당하기 위해 미국 빅테크 기업들이 기존 전력망을 기다리는 대신 '직접 발전'이라는 정면 돌파를 택했다. 설치가 빠르고 효율적인 수소 연료전지와 에너지저장장치(ESS) 인프라가 2026년 투자의 핵심 화두로 부상하고 있다.

삼성액티브자산운용은 수소 발전 설비와 ESS 관련 국내 핵심 기업에 투자하는 'KoAct 수소전력ESS인프라액티브' ETF를 13일 상장한다고 12일 밝혔다.

최근 AI 산업의 비약적인 발달로 미국의 전력 수요는 한계치에 도달했다. 미국 버클리 랩의 보고서에 따르면 미국 발전소의 전력망 연결 대기 시간은 2000년대 평균 2.3년에서 2024년 4.8년으로 두 배 이상 늘어났다. 전력이 급한 빅테크 업체들에 5~10년이 걸리는 대형 원전이나 가스 발전은 현실적인 대안이 되기 어렵다.

데이터센터 바로 옆에 자체 발전소를 짓는 '온사이트 발전(on-site power)'이 주목받고 있다. 온사이트 발전원은 태양광, ESS, 수소연료전지가 주축이며, 이들은 1년 안팎의 짧은 기간 내 설치가 가능하다는 장점을 갖고 있다.

ESS 시장이 빠르게 성장하고 있다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 전 세계 ESS 누적 설치량은 2035년까지 연평균 21.5% 증가하는 고성장을 기록할 것으로 예상된다. 태양광(12.7%)이나 풍력(7.7%)을 크게 앞지르는 수치다. 현재 전 세계 ESS 시장의 약 30~40%를 차지하는 북미 지역을 중심으로 국내 기업들의 수출 모멘텀이 강화되고 있다.

수소 발전 역시 블룸에너지(Bloom Energy) 등 미국 주요 기업들이 대규모 수주를 이어가며 시장을 키우고 있다. 지난해 7월 IRA 수정안을 통해 저렴한 연료를 사용해도 30%의 투자세액공제를 받을 수 있게 되면서 발전 단가가 하락, 빅테크의 실질적인 전력 조달 수단으로 확고히 자리 잡았다.

한국 업체에 기회인 점은 IRA 해외우려기관 조항의 강화다. 2026년부터 세액공제 혜택을 받기 위해선 비중국산 기자재 비중을 대폭 높여야 한다. 이에 따라 LG, 삼성 등 국내 배터리 기업들은 미국 내 라인을 ESS용으로 전환하고 있으며 비나텍과 코세스 등은 미국 블룸에너지로부터 수주를 공식화했다.

KoAct 수소전력ESS인프라액티브는 기존 2차전지 ETF와 차별화된 포트폴리오를 구성한다. 배터리 소재 중심에서 탈피해 ▲서진시스템 ▲한중엔시에스 등 ESS 특화 기자재 업체와 ▲비나텍 ▲코세스 등 연료전지 부품 업체가 다수 포함됐다. 또한 100% 수소 발전 터빈을 개발 중인 ▲두산에너빌리티와 배열회수보일러(HRSG) 강자인 ▲비에이치아이 ▲SNT에너지 등 인프라 전반을 포괄한다.





김효식 삼성액티브자산운용 운용2팀장은 "2026년은 미국 빅테크의 전력 확보 경쟁이 온사이트 발전 인프라 구축으로 확산하는 원년이 될 것"이며 "글로벌 표준이 된 미국 IRA 정책 수혜를 직접적으로 누릴 수 있는 국내 수소 및 ESS 핵심 기업들에 액티브하게 투자해 차별화된 수익률을 추구할 것"이라고 말했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

