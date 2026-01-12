이상일 용인시장, 12~15일 베트남 공식 방문

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

市 첫 ODA 사업 현지 도서관 준공식 참석

반도체 등 첨단산업 관련 협력 방안 논의도

경기도 용인시는 이상일 시장 등 시 대표단이 공적배발원조(ODA) 사업으로 시가 베트남 다낭시 광푸구에 지은 도서관 준공식 참석과 다낭시와의 우호협약 체결을 위해 12일부터 15일까지 3박 4일 일정으로 다낭시를 방문한다고 밝혔다.

이상일 용인시장이 지난해 2월 베트남 국제연꽃마을에서 열린 '용인 스마트 디지털도서관' 착공식에서 인사말을 하고 있다. 용인시 제공

시 대표단은 12일 주다낭 대한민국 총영사관을 방문해 다낭시와의 교류·협력 방안에 대해 협의할 예정이다. 이어 13일에는 다낭시 광푸구에 위치한 사단법인 국제연꽃마을 내에 시가 ODA 사업으로 조성한 '용인 공공 디지털도서관' 준공식에 참석한다.

이 사업은 시가 '용인시 국제화 촉진 및 국제교류 협력에 관한 조례'에 따른 ODA 사업 중 하나로 추진한 것으로, 2024년 국제개발협력위원회의 승인을 거쳐 도서관 건립을 위한 예산 2억원을 지원했다.

이 시장은 준공식 국제연꽃마을 종합복지타운을 방문해 관계자들을 격려할 예정이다. 국제연꽃마을 종합복지타운은 사단법인 국제연꽃마을이 지난 2015년 현지에 조성한 한국형 복지 마을이다. 현지 인재 양성을 위한 직업훈련원과 한글학당, 어린이집 등 다양한 교육·복지 시설을 갖추고 있다.

대표단은 이어 14일에는 다낭시청에서 팜 득 안 다낭시 인민위원장을 만나 두 도시 간 우호협약을 체결한다. 협약은 지난해 7월 베트남 행정구역 개편으로 2013년 시와 우호협력을 맺은 꽝남성이 다낭시와 통합돼 다낭 중앙직할시로 재편됨에 따라 기존의 협력 관계를 계승·확대하기 위한 것이다.

대표단은 방문 마지막 날인 15일에는 다낭 하이테크파크 산업단지를 방문해 산업단지 조성과 운영 현황을 청취하고 첨단산업 육성과 기업 유치 정책에 대한 의견을 나눈 뒤 공식 일정을 마무리할 예정이다.





이상일 시장은 "시가 사상 첫 ODA 사업을 통해 다른 나라에 도서관을 지어 해당 지역 청소년 등 시민들에게 도움을 주는 것은 매우 의미 있는 일"이라며 "이번 방문을 통해 두 도시의 협력이 첨단산업 분야에서도 이뤄지는 방안 등을 논의하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

