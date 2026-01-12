남양주시의회, 국지도 86호선·창현2리 마을회관 준공식 참석

화도읍 역동적 발전 견인
경기 남양주시의회(의장 조성대)는 12일 화도읍 창현리 163번지 일원에서 열린 국지도86호선 준공 현장점검과 창현리 50-2번지 소재 창현2리 마을회관 준공식에 참석했다.
이번 도로 개통 구간은 국지도86호선 가운데 화도읍 창현리부터 금남리까지 4.3㎞ 구간으로, 굴곡이 심하고 폭이 좁아 사고 위험이 컸던 기존 도로를 직선 형태 2차로로 개선하기 위해 추진됐으며, 총 927억원의 사업비를 투입해 지난 2020년 5월 공사 착수 이후 5년 8개월 만에 완료됐다.
이날 행사는 조성대 남양주시의회 의장을 비롯해 박윤옥 의원, 전혜연 의원 및 주광덕 시장, 지역 주민들이 함께했으며, 도로개설사업 경과보고를 시작으로 테이프 커팅식 후 시민들과 함께 개통 구간 로드체킹을 진행했다.
이후 조 의장과 시의원들은 창현2리 마을회에서 주관한 창현2리 마을회관 준공식에 참석해 마을회관의 새 출발을 주민들과 함께 축하했다.
창현2리 마을회관은 기존 마을회관의 노후화로 대체공간 확보가 필요했던 상황에서 금남5지구 물류센터 개발사업 관련 공공기여방안(마을지원사업)의 일환으로 신축했으며, 총사업비 5억8000만원을 투입해 지상1층, 연면적 273.82㎡ 규모로 조성됐다.
조성대 의장은 "설계용역 착수 이후 13년 만에 공사가 완료된 국지도86호선과 창현2리 마을회관 준공식을 한날에 열게 되어 기쁨이 두 배가 되는 것 같다"고 말했다.
이어 "오늘 준공된 국지도86호선과 마을회관뿐만 아니라 주민들이 살기 좋고 기업하기 좋은 지역으로 화도를 더욱 업그레이드하기 위해 남양주시의회와 집행부가 차근차근 준비하고 있다는 말씀을 드리며, 올해부터 관련 계획들이 하나둘씩 가시화되면 주민들이 체감하실 수 있을 것"이라고 강조했다.
조 의장은 "남양주시의회는 붉은 말의 해를 맞아 준마가 힘차게 달려가듯 남양주를 역동적으로 발전시키고, 우리 시민들이 바라던 꿈을 현실로 만들어 드릴 수 있도록 더욱 열심히 뛰겠다"고 밝혔다.
남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
