"광주·전남은 본래 하나"…두 교육청, 행정통합 전격 지지

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김대중·이정선 교육감 공동선언

"교육이 통합 성공 핵심동력"밝혀



전남도교육청과 광주시교육청은 12일 함께 지역 소멸 위기 극복을 위한 '광주·전남 행정통합'에 적극적으로 찬성하며, 성공적인 통합을 위해 긴밀히 협력하기로 뜻을 모았다.

김대중 전남교육감과 이정선 광주교육감은 이날 오전 광주교육청에서 공동 발표문을 채택하고, 교육이 광주·전남 행정통합의 가치를 완성하는 핵심 동력이 돼야 한다는 데 합의했다.

김대중 전남교육감과 이정선 광주교육감은 '광주·전남 행정통합'에 찬성하며, 성공적인 통합을 위해 협력하기로 뜻을 모았다. 전남도교육청 제공

AD

전남교육청과 광주교육청은 이번 발표를 통해 4가지 핵심 사항을 약속했다. 양 기관은 우선 국가 균형 발전의 축이 될 행정통합에 적극적으로 협력하는 한편, 통합 과정에서도 헌법 제31조에 명시된 교육의 자주성·전문성·정치적 중립성을 보장하기 위해 공동 노력하기로 했다.

또한, 교육 현장의 목소리를 반영해 지역 발전의 주역인 미래 인재 양성에 총력을 다하고, 구체적인 통합 로드맵을 수립하기 위해 '광주·전남 교육행정통합추진단'을 구성해 본격적인 운영에 들어갈 방침이다.

김대중 전남교육감은 "광주와 전남은 본래 하나의 뿌리"라며 "통합을 통한 대전환은 우리 아이들에게 더 행복한 미래를 만들어 줄 수 있는 필수적인 선택"이라고 강조했다.

이정선 광주교육감은 "이번 만남은 역사적으로 중요한 이정표가 될 것"이라며 "교육 구성원들이 인사상 불안 없이 더 나은 환경에서 아이들을 지도할 수 있도록 최선의 교육통합을 이루겠다"고 화답했다.





AD

양 교육청은 이번 공동 발표를 계기로 광주·전남 대통합 시대에 걸맞은 교육 발전의 '백년대계'를 열어갈 수 있도록 행정적·정치적 역량을 집중할 계획이다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>