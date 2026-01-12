BHSN-법무법인 율촌, 리걸 AI ‘아이율’ 본격 가동

BHSN 자체 법률 특화 LLM 기술 기반

1월 내 개인 변호사 대상 SW 출시

리걸 인공지능(AI) 솔루션 기업 BHSN은 법무법인 율촌과 함께 리걸 AI 서비스 '아이율(AI:Yul)' 구축을 완료하고 전사 오픈했다고 12일 밝혔다. 이번 프로젝트는 BHSN의 멀티 거대언어모델(LLM) 플랫폼인 '앨리비 아스트로' 기술을 율촌의 고난도 법률 실무 환경에 최적화해 구현한 사례다.

아이율은 대형 로펌의 엄격한 보안 요구사항과 접근 통제 요건을 충족하기 위해 외부로 데이터가 전송되지 않는 독립된 환경 내에서 AI가 내부의 지식 자산을 정밀하게 탐색하고 분석해 답변을 생성하는 방식을 채택했다. 모든 질의 및 대화 과정은 AI 학습에 활용되지 않아 고객 정보 보안과 신뢰를 보장한다. 또한 율촌의 기존 권한 체계와 유기적으로 연동돼 사용자 권한별로 최적화된 AI 분석 결과를 제공하며 보안자료는 분석 대상에서 철저히 제외하는 등 최고 수준의 데이터 거버넌스를 구현했다.

이 서비스는 변호사들의 실무를 지원하는 지능형 지식 탐색 파트너로서, 단순한 정보 검색을 넘어 기존 지식 관리 시스템 내의 방대한 법률자료들을 AI가 맥락적으로 이해하고 분석해 제시한다. 변호사가 직접 정보를 탐색하고 검증하는 과정에서 AI가 최적의 근거 자료를 신속하게 도출함으로써 업무의 정확도를 높이는 역할을 수행한다는 설명이다.

임정근 BHSN 대표는 "대한민국 법률 시장의 디지털 혁신을 선도하는 율촌과의 협업은 BHSN의 멀티 LLM 플랫폼 '아스트로'가 대형 로펌의 까다로운 보안 기준과 전문가적 사고 체계를 동시에 충족할 수 있음을 증명한 중요한 이정표"라며 "향후 워크플로우 기반 생성 기능 등이 탑재된 앨리비 신규 버전을 통해 리걸 AI의 실무 활용 범위를 더욱 넓혀가며 법률 전문가들에게 최상의 지능형 업무 환경을 제공할 것"이라고 말했다.





BHSN은 산업별 특성과 규제 환경을 고려한 전문 AI 플랫폼으로서의 역량을 지속적으로 고도화하는 한편, 1월 중 개인 변호사를 대상으로 한 서비스형 소프트웨어(SaaS) 형태의 리걸 AI 솔루션을 선보일 계획이다. 이를 통해 대형 로펌과 대기업 환경에서 축적된 AI 활용 경험을 개별 법률 전문가의 실무 환경에도 적용할 수 있는 기반을 마련하고 업무 전반에서 AI의 활용 가능성을 점진적으로 확대해 나갈 방침이다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

