바이셀스탠다드, 중화권 금융·결제 기업과 3자 협력…"밸류체인 구축"

토큰증권(STO) 플랫폼 '피스(PIECE)'를 운영하는 바이셀스탠다드는 홍콩 기반 자산운용사 홍루이그룹(HongRui Group) 및 글로벌 결제 핀테크 기업 KUN과 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 12일 밝혔다.

신범준 바이셀스탠다드 대표(왼쪽)와 Diana Zhu 홍루이그룹 대표가 아시아 디지털 자산 밸류체인 구축을 위한 업무협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 바이셀스탠다드는 이재명 대통령 중국 국빈 방문 경제사절단 동행을 계기로 홍콩 자산운용사 홍루이그룹과 실물자산 확보 협력을 추진한다. 바이셀스탠다드

이번 협약은 대통령의 중국 국빈 방문 경제사절단 일정 중 베이징에서 체결됐다. 한국의 실물자산 토큰화 기술력과 홍콩 및 아시아의 풍부한 실물자산, 그리고 글로벌 금융 인프라를 결합해, 자산 확보부터 토큰화, 글로벌 유통까지 이어지는 '디지털 자산 밸류체인'을 구축하기 위해 마련됐다.

이번 협약으로 글로벌 결제 인프라와 홍콩 내 네트워크를 구축한 바이셀스탠다드는 지난해 4월 설립한 싱가포르 법인(BSFX)과 함께 아시아 디지털 자산 시장 진출을 위한 교두보를 마련하게 됐다.

3사는 이번 협약으로 '자산 확보→토큰화→글로벌 유통'으로 이어지는 완결된 디지털 자산 밸류체인을 구축한다. 홍루이그룹이 홍콩·아시아의 신에너지, 문화관광 등 실물자산을 공급하고, 바이셀스탠다드가 토큰증권 기술력으로 디지털 자산 상품을 설계하며, KUN이 글로벌 결제 인프라로 크로스보더 유통을 지원한다.

신범준 바이셀스탠다드 대표(왼쪽)와 Irene Yu KUN 부사장이 아시아 디지털 자산 밸류체인 구축을 위한 업무협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 바이셀스탠다드는 이재명 대통령 중국 국빈 방문 경제사절단 동행을 계기로 홍콩 핀테크 기업 KUN과 글로벌 결제 인프라 협력을 추진한다. 바잉셀스탠다드

이번 협력의 핵심은 한국의 STO 기술력과 홍콩의 실물연계자산(RWA), 글로벌 결제 인프라를 하나로 융합한다는 점이다. 바이셀스탠다드는 금융위원회 증권선물위원회로부터 사업재편 승인을 받은 7개 기업 중 유일한 멀티에셋 전략 기업으로 희소성있는 현물, 미술품, 선박, 지식재산권(IP) 등 다양한 실물자산을 토큰증권으로 발행할 수 있는 기술 역량을 갖추고 있다.

홍루이그룹은 홍콩·말레이시아·UAE 등에서 대규모 실물자산 네트워크를 운영하며, KUN은 홍콩을 거점으로 임베디드 금융 인프라를 제공하고 Circle, HashKey Exchange 등 글로벌 기관들과 파트너십을 맺고 있다.

KUN의 법정화폐·디지털 자산 통합 결제 시스템을 활용하면, 글로벌 투자자들은 암호화폐 지갑 없이도 카드 결제나 은행 이체만으로 실물자산 기반 디지털 자산에 투자할 수 있다. 이는 기존 토큰증권 시장의 진입장벽을 대폭 낮추는 핵심 인프라다.

3사는 이번 협약을 계기로 아시아 디지털 자산 시장 진출을 위한 협력 기반을 마련했다. 바이셀스탠다드는 2025년 4월 설립한 싱가포르 법인 BSFX를 보유하고 있다. 홍루이그룹과 KUN은 각각 홍콩을 거점으로 아시아 전역의 자산 네트워크와 결제 인프라를 운영하고 있다. 3사는 이러한 거점과 인프라를 바탕으로 구체적인 협력 방안을 모색할 계획이다.

3사는 상반기 내 파일럿 프로젝트를 시작으로, 하반기 홍콩·싱가포르에서 글로벌 기관 투자자 대상 공동 로드쇼를 개최할 예정이다.





신범준 바이셀스탠다드 대표는 "이번 협약으로 홍콩의 풍부한 실물자산과 검증된 글로벌 결제 인프라를 확보하게 됐다"며 "한국의 토큰증권 기술력을 바탕으로 자산 공급부터 토큰화, 글로벌 유통까지 이어지는 완결된 생태계를 구축해, 아시아 디지털 자산 시장의 새로운 표준을 제시하겠다"고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

