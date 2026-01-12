"美재무, 韓 포함 주요국에 中희토류 의존도 축소 촉구할 듯"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

로이터 "작년 합의 이후 속도 안 내 불만"

스콧 베선트 미 재무부 장관이 작년 12월 17일(현지시간) 미국 워싱턴DC.의 재무부 본부 건물에서 기자회견을 하고 있다. 로이터연합뉴스

AD

미국 워싱턴D.C.에서 11~12일(현지시간) 열리는 주요 7개국(G7)과 한국을 비롯한 주요국들이 참석하는 장관급 정상회의에서 미 정부가 각국에 중국 희토류 의존도 축소를 위한 신속한 조치를 촉구할 것으로 예상됐다.

로이터통신은 11일 미국 정부 고위 관계자를 인용해 스콧 베선트 미 재무장관이 이 같은 방침을 참석국들에 전달할 예정이라고 보도했다.

이번 회의에는 G7 국가 외에도 유럽연합(EU)과 호주, 한국, 인도, 멕시코 등 기타 주요국들이 참석할 것으로 알려졌다. 한국에서는 구윤철 재정경제부 부총리 겸 장관이 참석한다.

미국은 중국의 희토류 문제와 관련해 국가별로 더 구체적인 노력이 필요하다는 입장이다. 베선트 장관은 지난해 6월 캐나다에서 열린 G7 정상회의에서 동일 사안에 대한 합의를 이뤘으나, 각국이 속도를 내지 않고 있다는 데 불만을 가져왔다고 정부 관계자는 로이터통신에 전했다.

이번 회의는 최근 중국이 대(對)일본 희토류 수출 제재를 강화한 가운데 개최된다. 지난해 11월 다카이치 사나에 일본 총리의 '유사시 대만 개입' 발언으로 중·일 갈등이 심화한 이후 중국은 최근 일부 희토류 관련 이중용도품목 수출을 제한하기 시작했다고 미 월스트리트저널(WSJ)은 전했다. 제한 품목에는 사마륨(Sm), 디스프로슘(Dy), 터븀(Tb) 등 주요 희토류 7종이 포함된 것으로 알려졌다.





AD

이런 가운데 일본은 중국 외 지역으로 공급망 리스크를 분산한 노하우를 공유할 예정이다. 가타야마 사쓰키 일본 재무상은 지난 9일 기자회견에서 "일본은 중국을 넘어선 리스크 분산 경험을 보유하고 있다"고 밝힌 바 있다. 교도통신은 일본 경제산업성 자료를 인용, 일본의 중국산 희토류 수입 비중이 2009년 85%에서 2020년 58%로 하락한 상태라고 보도했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>