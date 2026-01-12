"신년 홈런 쏜다" 해태제과 홈런볼, 삼성전자와 협업

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

과자와 가전의 이색 협업, 새해 응원

게이밍 모니터부터 가전 할인 쿠폰까지



해태제과는 대표 브랜드 '홈런볼'이 삼성전자와 손잡고 신년 프로모션을 진행한다고 12일 밝혔다.

이번 협업은 삼성전자의 연초 할인 행사인 '삼성전자 세일 페스타'와 연계한 것으로, 참여 식품업체 가운데 홈런볼이 유일하다. '홈런'이 갖는 긍정적인 상징성을 앞세워 새해의 시작을 응원하자는 취지다.

해태제과 제공.

삼세페 협업 홈런볼은 패키지 전면에 '우리가족', '행복인생', '건강최고' 등 세 가지 메시지를 담았다. 가족과 지인에게 새해 인사를 전하는 의미를 더했다는 설명이다.

이와 함께 소비자 참여형 이벤트도 마련했다. 제품 패키지에 부착된 QR코드를 통해 접속한 페이지에 내부 행운 코드를 입력하면 즉석에서 당첨 여부를 확인할 수 있다. 추첨을 통해 삼성 게이밍 모니터, 스타벅스 상품권 등 경품을 제공한다. 할인 혜택도 준비했다. 동일한 행운 코드를 삼성전자 기획전 페이지에 등록하면 할인 쿠폰이 지급된다. 오븐, 모니터, 웨어러블 기기 등 삼성전자 주요 제품 구매 시 사용할 수 있다.





해태제과 관계자는 "새해에는 모든 일이 시원하게 풀리길 바라는 '신년 홈런'의 의미를 담아 이번 협업을 기획했다"며 "홈런볼과 함께 응원의 메시지를 나누고 풍성한 혜택도 누리길 바란다"고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

