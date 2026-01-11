출산 기쁨 크지만, 경제적 부담에 한숨…결혼은 '글쎄'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

보사연, 한·일·독·프·스웨덴 '국외 인구정책 사례 연구'



한국의 젊은 세대는 같은 또래의 해외 청년보다 '자녀가 주는 기쁨이 크다'는 데 더 많이 공감하면서도, 동시에 경제적 부담을 더 크게 우려하는 것으로 나타났다.

11일 한국보건사회연구원이 발표한 '국외 인구정책 사례 연구' 보고서에 포함된 조사 결과다. 해당 조사는 2024년 우리나라를 비롯해 독일·일본·프랑스·스웨덴 등 5개국의 20~49세 성인 2500명을 대상으로 결혼·출산·육아에 대한 인식을 비교했다.

현재 결혼한 상태가 아닌 사람들의 결혼 의향은 한국이 52.9%로 가장 높았고, 스웨덴 50.2%, 독일 46.5%, 프랑스 38.2%, 일본 32.0% 순이었다.

반면 전체 응답자를 대상으로 출산 의향을 묻자 스웨덴 43.2%, 프랑스 38.8%, 독일 38.6%, 한국 31.2%, 일본 20.3% 순으로 달라졌다.

출산 의향이 있는 사람들이 계획하는 자녀 수는 한국이 1.74명으로 가장 적었다. 독일과 스웨덴이 2.35명으로 가장 많았고, 프랑스 2.11명, 일본 1.96명이었다.

자녀가 삶에 미치는 영향을 묻는 항목에서는 5개국 모두 긍정적 효과에 공감했으나, '삶의 기쁨과 만족이 커진다'는 응답 비율은 한국이 74.3%로 가장 높았다. 일본은 57.5%, 프랑스 67.9%, 독일 62.7%, 스웨덴 64.9%였다.

부정적 영향 중에서는 경제적 부담이 늘어난다는 항목에 동의하는 비율이 가장 높았다. 한국은 특히 92.7%가 경제적 부담이 늘어날 것이라 응답했다. 독일 77.6%, 프랑스 75.5%, 일본 73.2%, 스웨덴 65.2% 등은 10명 중 6~7명꼴에 그쳤다.





연구팀은 "경제적 부담이 한국의 낮은 합계 출산율과 관련이 있을 가능성을 시사한다"며 "출산에 대한 부정적 인식을 완화하고 실질적인 제도적 지원을 강화할 경우, 향후 출산율에 긍정적인 변화가 나타날 여지도 있을 것으로 보인다"고 짚었다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

