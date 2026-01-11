'힙불교' 예상보다 영…조계종 출가자 수 아쉽네

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난해 조계종 출가자 총99명



'힙불교'(힙한 불교) 열풍도 아직 출가자 증가로 이어지지는 못했다. 최근 몇 년 사이 불교가 젊은 세대의 새로운 문화 코드로 자리 잡은 점을 감안하면 의외의 모습이다.

연합뉴스는 11일 한국 불교 최대 종단인 대한불교조계종 자료를 인용해 이 같은 소식을 전했다. 지난해 조계종에서 행자교육을 마친 뒤 사미계(75명) 또는 사미니계(24명)를 받은 출가자는 총 99명이다. 2024년보다 18명 늘었지만 100명 선을 넘지 못했고, 5년 연속 두 자릿수에 머물렀다.

지난해 10월 서울 조계사에서 열린 중양절 국화수륙대재에서 스님들이 바라춤을 추고 있다. 연합뉴스

AD

사미(남성)와 사미니(여성)는 출가한 예비 승려를 뜻한다. 이후 4년의 교육을 거쳐 구족계를 수지해야 정식 승려인 비구와 비구니가 된다.

조계종 출가자 수는 20년 전인 2005년에만 해도 319명으로, 300명을 웃돌았지만, 2010년 무렵 200명대로 줄었다. 2016년 157명으로 감소한 뒤 2017∼2020년 100명대에 머물렀다.

이후 2021년엔 99명으로 100명 아래로 내려선 후 2022년 61명, 2023년 84명, 2024년 81명 등으로 100명 아래에서 등락했다.

른 불교 교단들도 상황은 비슷하다. 출가자의 결혼을 허용하는 태고종은 10∼20년 전과 비교하면 출가자 수가 3분의 1 수준이라고 알려졌다.

불교 출가자 감소는 저출생과 고령화 등 인구 구조의 변화와 과학적 사고방식의 대중화 등 전반적인 탈종교화 분위기가 엮인 탓으로 풀이된다.





AD

이에 불교계도 출가자 수를 늘리기 위해 고심하고 있다. 승려 숫자 감소는 불교의 미래를 위태롭게 만들 수도 있기 때문이다. 불교박람회 등을 통해 불교에 관심 있는 청년 세대들과의 접점도 늘려가고 있다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>