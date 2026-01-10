"연예인들은 살 뺐다는데 왜 나는"…간헐적 단식의 함정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시간제한보다 섭취 칼로리 제한이 중요

섭취 제한 없으면 대사 지표 등 변화 없어

최근 코미디언 홍현희가 출산 후 '간헐적 단식'으로 10kg을 감량했다는 소식이 전해진 가운데 간헐적 단식은 시간제한보다는 칼로리 섭취를 줄이는 것이 핵심이라는 연구 결과가 나왔다.

최근 과학 매체 사이언스데일리에 따르면 독일 인간영양연구소(DIfE)와 샤리테 의과대학 공동 연구진은 국제 학술지 사이언스 트랜슬레이셔널 메디신(Science Translational Medicine)에 간헐적 단식의 효과에 대한 기존 통념에 의문을 제기하는 연구 결과를 발표했다.

우선 연구진은 섭취 칼로리를 동일하게 유지한 상태에서 식사 시간만 제한할 경우에 신진대사·심혈관 건강 지표가 개선되는지를 검토했다. 그동안 간헐적 단식의 건강 효과로 알려진 점들이 식사 시간을 제한했기 때문인지, 아니면 자연스럽게 줄어든 칼로리 섭취 때문인지 명확히 검증하고자 한 것이다.

연구진은 '크로노패스트'(ChronoFast) 실험을 설계했다. 과체중·비만 여성 31명을 대상으로 오전 8시~오후 4시 식사·오후 1시~9시 식사 방식으로 각각 2주씩 교차 실험을 했다. 두 실험군 모두 총 칼로리와 영양소 섭취량은 동일하게 유지했다. 이어 연구진은 ▲혈액 검사 ▲혈당 측정 ▲신체 활동 관찰을 통해 ▲포도당·지방 대사 ▲염증 지표 ▲생체시계 변화 등을 분석했다.

2주간의 실험 결과는 예상외였다. ▲인슐린 민감성 ▲혈당 ▲혈중 지방 ▲염증 지표 등 주요 대사 지표에서 유의미한 개선 효과가 나타나지 않았기 때문이다. 연구를 이끈 올가 라미히 교수는 "이전 연구에서 관찰된 건강 개선 효과는 식사 시간을 줄인 것이 아니라, 그 과정에서 섭취 칼로리가 자연스럽게 감소했기 때문에 나타났을 가능성이 크다"라고 설명했다. 그는 "체중 감량이나 신진대사 개선을 원한다면 식사 시간을 제한하는 것에만 집중할 것이 아니라, 얼마만큼 먹는지를 함께 고려해야 한다"라고 강조했다.





한편 식사 시간을 조절한 것은 생체 시계에 영향을 미쳤다. 혈액 세포 분석 결과, 늦은 시간에 식사한 실험군은 이른 시간에 식사한 실험군보다 체내 생체 리듬이 평균 40분가량 늦춰졌다. 실제로 이들은 잠자리에 드는 시간과 기상 시간도 늦어졌다. 공동 연구자인 베케 페터스는 "식사 시간은 빛처럼 우리 몸의 생체 리듬을 조절하는 중요한 신호로 작용한다"며 "언제 먹느냐가 생활 리듬에 영향을 줄 수 있다"라고 말했다.





