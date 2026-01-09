태백시, 제33회 태백산 눈축제 현장 점검…'안전하고 쾌적한 축제' 만전

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 태백시(시장 이상호)는 9일 태백산국립공원 당골광장을 방문해 제33회 태백산 눈축제 축제장에 대한 현장점검을 실시했다.

태백시(시장 이상호)가 9일 태백산국립공원 당골광장을 방문해 제33회 태백산 눈축제 축제장에 대한 현장점검을 실시하고 있다. 태백시 제공

이번 현장점검은 태백을 대표하는 겨울축제인 '태백산 눈축제' 개막을 앞두고 축제 준비 전반을 점검하고 관람객들이 안전하고 쾌적하게 축제를 즐길 수 있도록 하기 위해 마련됐다.

시는 축제의 핵심 공간인 당골광장을 중심으로 대형 눈조각 설치 구간과 인공제설 진행 상황을 확인하고, 행사장 전반의 시설 배치와 운영 준비 상태를 점검했다.

이날 점검에는 태백시문화재단과 시 관계 부서 공무원들이 함께 참여해 인공제설 가동 현황과 시설 설치 진행 상황을 공유하고, 축제 운영 과정에서 예상되는 불편 사항과 개선 필요 사항에 대해 의견을 나눴다.

특히 관람객 이동 동선의 안전성, 안전시설 설치 여부, 편의시설 배치 및 운영 계획 등 축제 기간 중 현장 관리가 필요한 주요 사항을 중심으로 점검이 이루어졌다.

태백시 관계자는 "태백산 눈축제는 매년 많은 시민과 관광객이 찾는 태백의 대표 겨울축제인 만큼, 관람객 안전 확보와 질서 있는 행사 운영이 무엇보다 중요하다"며 "기상 상황 변화에 대비한 현장 대응 체계를 점검하고, 강한 한파에 대비해 현장 근무자들의 안전관리에도 각별히 신경 써 성공적인 축제가 마무리될 수 있도록 하겠다"고 말했다.

한편, 제33회 태백산 눈축제는 2026년 1월 31일부터 2월 8일까지 9일간 태백산국립공원 일원에서 개최된다. 올해 축제는 '2026 REAL 태백산 눈축제'를 슬로건으로, 태백산의 겨울 자연경관을 배경으로 한 다채로운 전시와 체험 프로그램이 운영될 예정이다.





축제 기간 동안 ▲대형 눈조각 전시 ▲전국 대학생 눈조각대회 ▲대형 눈썰매장 및 얼음썰매장 운영 ▲이글루 카페테리아 ▲키즈 실내놀이터 ▲태백산 힐링·건강체험관 ▲전국 눈꽃등반대회 ▲태백산 백패킹 등 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 다양한 프로그램이 마련돼, 방문객들에게 태백에서만 경험할 수 있는 특별한 겨울 추억을 선사할 것으로 기대된다.





태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

