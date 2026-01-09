강원교육연구원, ‘2025 강원교육 정책연구 연차보고회’ 개최

작은학교 모델 등
30개 연구 성과 공유
강원교육 해법 모색
강원특별자치도교육청교육연구원(원장 이수인)은 9일 ORA춘천베어스호텔에서 '2025 강원교육 정책연구 연차보고회'를 개최하였다.
이번 보고회는 2025년에 수행한 강원교육 정책연구, 교육정책 진단연구 및 전문기관 협력연구 총 30개의 강원교육 정책연구 결과를 공유하고자 마련되었으며, 강원특별자치도교육청 교직원, 대학 및 타 시·도교육청교육연구원 관계자 등 190여 명이 참석했다.
여는 마당은 '작은학교 학생밀착교육과정 운영 모형 개발 연구'로 작은학교의 강점을 살릴 수 있는 교육과정 운영 방안을 제시하였고, 세션별로 미래교육·교육과정·교원정책·교육행정·교육정책 등 다양한 주제로 강원교육 정책연구 결과를 나누고 소통할 수 있는 장을 마련하였다.
이수인 원장은 "이번 보고회를 통해 강원교육 정책연구 결과들이 강원교육이 직면한 다양한 도전 과제에 대해 창의적이고 실효성 있는 해법을 제시하여 더욱 진일보한 교육환경을 만들어 나가는 데 기여하고, 학교 현장의 변화를 끌어내는 데 주요한 역할을 할 것으로 기대한다"고 말했다.
춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
