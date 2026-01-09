강원교육연구원, ‘2025 강원교육 정책연구 연차보고회’ 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

작은학교 모델 등

30개 연구 성과 공유

강원교육 해법 모색

강원특별자치도교육청교육연구원(원장 이수인)은 9일 ORA춘천베어스호텔에서 '2025 강원교육 정책연구 연차보고회'를 개최하였다.

강원특별자치도교육청교육연구원(원장 이수인)이 9일 ORA춘천베어스호텔에서 '2025 강원교육 정책연구 연차보고회'를 개최하고 있다. 강원도교육청 제공

이번 보고회는 2025년에 수행한 강원교육 정책연구, 교육정책 진단연구 및 전문기관 협력연구 총 30개의 강원교육 정책연구 결과를 공유하고자 마련되었으며, 강원특별자치도교육청 교직원, 대학 및 타 시·도교육청교육연구원 관계자 등 190여 명이 참석했다.

여는 마당은 '작은학교 학생밀착교육과정 운영 모형 개발 연구'로 작은학교의 강점을 살릴 수 있는 교육과정 운영 방안을 제시하였고, 세션별로 미래교육·교육과정·교원정책·교육행정·교육정책 등 다양한 주제로 강원교육 정책연구 결과를 나누고 소통할 수 있는 장을 마련하였다.





이수인 원장은 "이번 보고회를 통해 강원교육 정책연구 결과들이 강원교육이 직면한 다양한 도전 과제에 대해 창의적이고 실효성 있는 해법을 제시하여 더욱 진일보한 교육환경을 만들어 나가는 데 기여하고, 학교 현장의 변화를 끌어내는 데 주요한 역할을 할 것으로 기대한다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

