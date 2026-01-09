"대형 전기 패밀리카 시대 연다"…현대차 '더 뉴 스타리아 EV' 첫 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현대차, 브뤼셀모터쇼 참가

미래지향적 외관에 넓은 실내공간

차세대 인포테인먼트 탑재…상반기 출시

현대자동차가 다목적차량(MPV) 스타리아의 전기차 모델 '더 뉴 스타리아 EV(스타리아 EV)'를 세계 최초로 공개했다.

더 뉴 스타리아 EV. 현대차

현대차가 9일(현지시간) 벨기에 브뤼셀 엑스포에서 열린 '2026 브뤼셀 모터쇼'에서 선보인 스타리아 EV는 지난해 12월 출시된 스타리아의 전동화 모델이다. 글로벌 완성차들이 잇따라 프리미엄 MPV를 출시하면서 넓은 공간과 다양한 기능을 더한 대형 MPV 시장 경쟁이 치열해지고 있다.

스타리아 EV는 깔끔하고 깨끗한 이미지를 강조한 외장과 넓은 공간성을 갖춘 실내와 84.0kWh의 4세대 배터리를 탑재하고 다양한 첨단 편의사양을 갖췄다. 또 실내 디자인의 공간성과 개방감을 외장까지 확장한 '인사이드 아웃' 디자인 테마를 계승, 전기차 전용 디자인 요소를 더해 미래지향적인 이미지를 구현했다.

전면부는 하나의 수평 라인으로 이어진 연속형 램프를 적용했으며, 냉각 유동을 능동적으로 제어할 수 있는 외장형 액티브 에어 플랩과 전면 충전구를 파팅라인(외형 경계)으로만 구현해 깔끔한 인상을 준다.

더 뉴 스타리아 EV. 현대차

실내는 수평적 설계를 통해 탁 트인 공간감을 구현한다. 전장 5255mm, 축간거리 3275mm, 전폭 1995mm, 전고 1990(카고 1995)mm로 넓은 실내 공간을 갖췄다. 동급 최대 수준의 2, 3열 헤드룸과 레그룸을 확보했다.

12.3인치 디지털 클러스터와 인포테인먼트 디스플레이를 적용해 넓은 화면으로 주행 중에 필요한 정보를 직관적으로 전달하며 일부 인포테인먼트 및 공조 조작계에 물리 버튼을 적용해 주행 중 조작 편의성을 높였다.

또 첨단 사양을 대거 적용해 동급 최고 수준의 상품성을 확보했다. 차세대 인포테인먼트 시스템(ccNC)을 탑재해 AVNT(오디오·비디오·내비게이션), 차량 설정 등 핵심 기능의 사용 편의성을 높였다. 주요 전자 제어와 연계된 기능을 최신 상태로 유지할 수 있도록 무선 소프트웨어 업데이트(OTA)를 기본 적용했다. 실내·외 V2L, 100W USB-C 타입 충전 단자 등 최신 커넥티비티 사양도 이용할 수 있다.

더 뉴 스타리아 EV. 현대차

더 뉴 스타리아 EV. 현대차

현대차는 올 상반기 한국과 유럽에서 순차적으로 더 뉴 스타리아 EV 판매를 시작할 예정이다. 자비에르 마르티넷(Xavier Martinet) 현대차 유럽권역본부장은 "고객들이 신뢰하는 스타리아에 EV 기술을 접목한 차량"이라며 "넓은 공간과 초고속 충전 시스템 등을 통해 실용적이고 효율적인 이동 경험을 제공할 것"이라고 말했다.

한편 현대차는 브뤼셀 모터쇼에서 약 1338m² 규모의 전시 공간을 마련, 스타리아 EV와 콘셉트카 '인스터로이드', '콘셉트 쓰리' 등을 포함해 총 21대를 전시한다. 인스터로이드는 소형 전기 SUV '인스터(캐스퍼 일렉트릭)'에 게임에서 영감을 받은 혁신적 디자인을 더 해 제작됐으며, 콘셉트 쓰리는 현대차 전용 전기차 브랜드 아이오닉의 첫 소형 EV 콘셉트카로, 해치백 형태의 개성 있는 디자인을 갖췄다.





이외에도 아이오닉 5, 아이오닉 5 N, 아이오닉 6, 아이오닉 6 N, 아이오닉 9, 캐스퍼 일렉트릭, 코나 EV 등 다양한 전기차 모델을 전시해 전동화 선두 주자의 기술력과 브랜드 경쟁력을 유럽 시장에 각인시킬 예정이다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

