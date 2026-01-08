中, '美 국제기구 무더기 탈퇴' 비판…"다자주의 지키겠다"

"'정글의 법칙' 만연 막을 다자시스템, 약소국에 특히 필요"

도널드 트럼프 미국 대통령이 미국이 참여해온 66개 국제기구에서 탈퇴하기로 하자 '국제 질서의 수호자'를 자처해온 중국은 국제 사회와 함께 다자 시스템을 지키겠다며 미국을 비판했다.

마오닝 중국 외교부 대변인은 8일 정례 브리핑에서 "미국의 기구 탈퇴는 이미 새로운 소식이 아니다"라며 "사실 국제기구와 다자기구의 존재 의의는 어떤 한 국가의 사익을 대표하는 것이 아니라 회원국의 공동이익을 수호하는 것"이라고 말했다.

마오 대변인은 "바로 이 때문에 유엔(UN)을 핵심으로 하는 국제 시스템이 80여년 동안 세계 평화·안정을 수호했고 경제·사회 발전을 촉진했으며 각국의 평등한 권익을 보장한 것"이라고 했다.

그는 "현재 국제 형세는 다자 시스템이 효과적으로 운영돼야 '정글의 법칙'이 만연하는 것을 방지할 수 있고, 국제 질서가 '강권(强權)이 곧 진리', '무력이 곧 정의'에 주도되지 않을 수 있음을 다시금 증명한다"며 "이는 현재 대다수 국가, 특히 작은 국가와 약한 국가에 가장 필요한 것"이라고 강조했다.

마오 대변인은 "형세가 어떻게 변화하든 중국은 다자주의를 견지하면서 유엔이 국제 사무에서 발휘하는 핵심적 역할을 지지하고, 국제 사회와 함께 더 공정하고 합리적인 글로벌 거버넌스 시스템 구축을 추동할 것"이라고 덧붙였다.

앞서 트럼프 대통령은 7일(현지시간) 유엔 경제사회국과 국제무역센터, 유엔무역개발회의, 유엔민주주의기금, 유엔기후변화협약 등 유엔 산하기구 31개와 기후변화에 관한 정부간 협의체, 국제에너지포럼, 세계자연보전연맹 등 비(非)유엔 기구 35개에서 탈퇴하는 대통령 각서에 서명했다.

백악관은 홈페이지에서 "이들 기구 중 다수는 미국의 주권 및 경제적 역량과 충돌하는 급진적인 기후 정책, 글로벌 거버넌스, 그리고 이념적 프로그램을 추진한다"고 설명했다.

트럼프 대통령은 지난해 취임 직후 파리 기후변화협약과 세계보건기구(WHO) 탈퇴를 선언하면서 관련 절차가 진행 중이다. 유엔 인권이사회와 팔레스타인 난민구호기구(UNRWA), 유네스코(UNESCO·유엔교육과학문화기구)에 대한 탈퇴도 결정한 바 있다.

중국은 트럼프 대통령의 '미국 우선주의' 행보를 비판하면서 '진정한 다자주의 수호'나 '국제 관계 민주화', '질서 있는 세계 다극화' 등 구호로 자국이 국제 시스템을 지킬 것이라는 주장을 펴고 있다.





한편, 이날 마오 대변인은 미국이 베네수엘라와 연계된 러시아 국적 유조선을 북대서양에서 나포한 것에 대해선 "공해 해역에서 타국 선박을 임의로 억류한 것은 국제법을 심각하게 위반한 것"이라며 "중국은 국제법 근거가 결여되고 유엔 안보리의 권한을 위임받지 않은 불법·일방적 제재에 반대해왔다"고 했다.





