부산 기장군, 농업기술보급 시범사업 농가 사후관리 점검 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최근 5년간 추진 농가 대상, 시설·장비 활용 실태 점검·현장지도 병행

기장군(군수 정종복)은 농업기술보급 시범사업의 안정적인 정착과 실질적인 성과 창출을 위해 오는 12일부터 최근 5년간 사업을 추진한 농가를 대상으로 사후관리 점검과 현장지도를 실시한다.

농업기술보급 시범사업은 새로운 농업기술과 농자재를 현장에 보급해 농산물 품질 향상과 소득 증대, 노동력 절감을 도모하는 사업으로, 사업 종료 이후에도 지속적인 관리와 지도가 이뤄질 때 효과가 극대화된다. 이에 기장군은 시범사업이 일회성 지원에 그치지 않도록 매년 체계적인 사후관리를 추진해 오고 있다.

이번 점검은 2026년 1월 12일부터 1월 30일까지 기장군 지역 농업기술보급 시범사업 추진 농가를 직접 방문하는 방식으로 진행된다. 대상은 2021년부터 2025년까지 추진된 시범사업 농가로, 사업 종료 이후에도 지원된 시설과 장비가 현장에서 제대로 활용되고 있는지를 중점적으로 확인할 예정이다.

점검 내용은 지원 시설·장비의 사용 실태와 관리 상태, 사업 목적에 부합한 운영 여부 등이다. 특히 500만원 이상으로 구입한 중요재산은 관련 규정에 따라 5년간 사후관리 대상으로 지정해 실제 사용 여부와 타인 양도 여부 등을 집중 점검할 계획이다.

또 이번 현장지도는 단순 점검에 그치지 않고, 농가의 애로사항을 직접 청취해 맞춤형 기술지도와 개선 방안을 함께 제시하는 방식으로 추진된다. 이를 통해 시설과 장비의 활용도를 높이고, 농가 경영 전반에 실질적인 도움이 되도록 지원할 방침이다.





AD

정종복 군수는 "농업기술보급 시범사업은 지원 이후의 관리와 현장 지도가 무엇보다 중요하다"며 "체계적인 사후관리를 통해 시범사업이 농가 소득 증대와 노동력 절감으로 이어질 수 있도록 하겠다"고 말했다.

기장군청.

AD





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>