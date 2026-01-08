김혜경 여사, 중국서 펑리위안 여사와 차담… 민간 교류 언급

1월 5일 오후, 김혜경 여사가 베이징에서 중국 국가주석 배우자 펑리위안 여사와 만나 차를 마시며 담소를 나눴다고 중국 중앙방송총국(CMG)이 전했다.
CMG에 따르면 펑 여사는 김 여사가 새해를 맞아 이재명 대통령과 함께 중국을 처음으로 국빈 방문한 것을 환영했다. 펑 여사는 국가 간 교류는 민간 차원의 친선에 달려 있다며 한국과 중국이 이웃 국가인 만큼 양국 국민의 왕래 확대와 상호 이해 증진을 기대한다고 밝혔다.
펑 여사는 또 김 여사가 사회 공공복지 활동에 힘써 왔고 여성과 아동 권리 증진을 위해 다양한 노력을 기울여 온 점을 높이 평가하며 양측이 관련 분야에서 유익한 경험을 공유하길 바란다고 말했다.
이에 김 여사는 펑 여사의 따뜻한 환대와 세심한 배려에 감사의 뜻을 표했다. 또한 펑 여사가 오랜 기간 여성과 아동 관련 사업 발전에 기여해 온 점에 대해 존경을 표하며 한중 양국 국민 간 교류 강화를 위해 노력하고 양국 간 우호 증진에 기여하겠다는 뜻을 밝혔다고 CMG는 전했다.
※본 기사는 CMG중국통신으로부터 제공 받아 작성된 기사입니다.
정진 기자 peng1@asiae.co.kr
