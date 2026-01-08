신한은행, 나라사랑카드 출시…지방병무청 16곳에서 발급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신한은행은 대한민국 국군 장병을 위한 '신한 나라사랑카드'를 출시하고 지방병무청 16곳에 발급소를 개소했다고 8일 밝혔다.

신한은행은 이날부터 시작되는 '2026년도 입영판정검사' 일정에 맞춰 발급소를 열었다.

이번에 출시된 '신한 나라사랑카드'는 장병들의 실제 소비패턴을 반영해 혜택을 설계했다. 월 최대 23만원 수준의 체감형 할인 혜택을 제공하는 것이 특징이다.

핵심 혜택인 P.X.(군마트) 할인 서비스는 군마트 이용 시 결제금액과 관계없이 매일 20% 할인이 적용되며, 급여이체 등 별도 조건 없이 즉시 혜택을 받을 수 있다. 특히 건당 3만원 미만 결제 건에 최대 월 3만원까지 할인 한도를 제공한다. 평균 결제금액이 4000~5000원 수준인 장병들의 군마트 이용 특성을 고려해 소액·반복 결제에도 동일한 할인율을 적용한 점이 차별화 포인트라고 신한은행은 설명했다.

아울러 장병의 일상 소비 전반을 고려해 GS25·CU 편의점 20% 할인, 대중교통(시내버스·지하철) 이용요금 20% 캐시백 등 통신·배달·모빌리티·OTT·패션 등 20대 선호 업종 전반에 걸쳐 할인 혜택을 담았다. GS POP·해피포인트·CJ ONE·LG전자 등 '멀티 멤버십 서비스'를 통해 별도 가입 절차 없이 할인과 적립을 받을 수 있다.

그룹과 연계한 금융 서비스도 제공한다. 신한은행 '나라사랑통장'은 급여이체 시 최고 연 2.0%의 금리와 함께 '신한 TOPS CLUB 멤버십' 프리미어 등급 혜택을 제공한다. '장병내일준비적금'은 은행권 최고 금리인 최대 연 10%의 금리를 제공한다.

'신한 나라사랑카드'에서 제공하는 '병역의무자 무료 상해보험'은 보장금액을 최대 5억원까지 확대하고, 금융사기 피해·대중교통 사고 등 추가 보장을 강화했다.

카드 디자인은 서울대 미술대학 김수정 교수와 공동으로 제작, 대한민국 국토 형상과 장병 본인의 이름을 적용해 상징성을 강화했다. 전역 이후에도 지속적으로 사용할 수 있도록 20대 남성들을 대상으로 실시한 디자인 선호도 리서치 결과도 반영했다.

신한은행은 '신한 나라사랑카드' 출시와 함께 총 280억원 규모의 장병 복지 증진 방안도 추진한다. 병영 인프라 확충, 자기개발비 본인부담금 캐시백, 군 복무 중 휴대폰 구입비 지원 등을 포함한다. 병무청 키오스크 설치 및 장비 교체 지원을 통해 병역 행정 환경 개선에도 나설 예정이다.





신한은행 관계자는 "앞으로도 청년과 국가를 잇는 금융의 역할을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

