아리바이오, 2026 JP모건 헬스케어 공식 참가…AR1001 글로벌 빅딜 논의 가속

아리바이오는 미국 현지시간 12일 개막하는 '2026 JP모건 헬스케어 콘퍼런스(JP Morgan Healthcare Conference)'에 공식 참가한다고 8일 밝혔다. 회사는 미국·유럽 등 글로벌 메이저 시장을 대상으로 경구용 알츠하이머 치료제 후보물질 AR1001의 판권 계약 및 투자 유치와 관련한 파트너십 논의를 본격화할 계획이다.

올해로 44회를 맞는 JP모건 헬스케어 콘퍼런스는 글로벌 제약·바이오 산업을 대표하는 세계 최대 규모의 투자자 행사다. 행사는 미국 캘리포니아주 샌프란시스코에서 12일부터 15일까지 열린다.

아리바이오는 최근 중국 뉴코파마·푸싱제약과 아세안(ASEAN) 10개국을 대상으로 총 6300억원 규모의 AR1001 독점 판권 계약을 체결하며 아시아 지역 상용화 전략을 구체화했다. 이번 계약을 포함한 AR1001의 글로벌 누적 계약 규모는 약 2조9900억원에 달한다. 회사는 이번 콘퍼런스를 계기로 북미·유럽·일본 등 핵심 시장을 겨냥한 전략적 파트너십 논의를 한층 가속화한다는 방침이다.

이번 행사에는 프레드 킴(Fred Kim) 아리바이오 미국 지사장과 탄야 시(Tanya Xi) 사업개발(BD) 이사가 참석해 글로벌 제약사 및 투자자들과 파트너링 미팅을 진행한다. 미팅에서는 ▲미국·유럽·일본 등 주요 시장 판권 계약 ▲글로벌 제약사 및 재무적 투자자(FI) 대상 투자 유치 ▲AR1001 후속 파이프라인과 병용·적응증 확장 전략 ▲전자약 개발 등을 중심으로 협의를 이어갈 예정이다.

아리바이오는 인지 개선 의료기기 '헤르지온(HERZION)'에 대한 협력 논의도 병행한다. 헤르지온은 경도인지장애(MCI) 및 초기 치매 환자를 대상으로 한 탐색 임상에서 안전성과 인지 기능 개선 가능성이 확인된 바 있다. 향후 AR1001과의 병용 치료 및 통합 솔루션 전략 차원에서 협력 범위를 확대한다는 구상이다.

킴 지사장은 "아리바이오 미국 지사는 북미·유럽 중심의 글로벌 임상 운영과 사업개발, 기술이전(LO) 협상의 핵심 거점 역할을 수행해 왔다"며 "이번 콘퍼런스를 통해 AR1001의 글로벌 빅딜 논의를 보다 구체화하고, 가시적 성과로 연결하는 데 역량을 집중할 것"이라고 말했다.

또 "최근 영국 글로벌데이터(GlobalData)의 특별 보고서 발표와 아세안 지역 대형 라이선스 계약 성과가 이어지며 AR1001의 상업적 가치와 글로벌 경쟁력이 한층 부각되고 있다"고 덧붙였다.





한편 아리바이오는 코스닥 상장사 소룩스와의 합병을 추진 중이며, 합병 예정 기일은 오는 3월 27일이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

